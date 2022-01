Bellolio sobre el litio: “Lo que se está licitando es la posibilidad de eventualmente tener una concesión”

El vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, afirmó que la licitación del litio, cuyo resultado sería dado a conocer el próximo 14 de enero, no permitirá la explotación del mineral, sino que su objetivo es obtener la opción para “eventualmente tener una concesión”.



En entrevista con Radio Cooperativa, explicó que “en la licitación del litio hay críticas porque probablemente no conocen exactamente el proyecto, porque lo que se está licitando es la posibilidad de eventualmente tener una concesión, si es que apruebas un proyecto según el tratamiento medioambiental. Es decir, no se le está pasando a alguien un pedazo de terreno para que saque el litio”.



Agregó que en la licitación “le están diciendo que usted tiene que hacer proyecciones, tiene que pasar por el servicio de evaluación ambiental, tiene que hacer todo el proceso. Es como un ticket que te da la opción de”.



Bellolio manifestó que “si les parece (al futuro Gobierno) que tiene que ser otro modelo, que digan cuál es ese modelo y lo puedan aplicar también”.



El ministro aclaró que, si una empresa privada gana la licitación y quiere explotar el litio, “tiene que pagar un 60 por ciento de los flujos futuros en valor presente -como un impuesto gigante- y después seguir pagando otros impuestos más. No es cierto que se le regale a una persona y se lleva toda la plusvalía”.



El secretario de Estado aseguró que “Chile se está quedando atrás en materia del litio”.