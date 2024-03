Bellolio y candidatura en Providencia: “Yo manifesté mi disposición de hacerlo”

El exministro Jaime Bellolio (UDI) se refirió este viernes, en entrevista con Radio Universo, a las opciones que lo sitúan como candidato para suceder a Evelyn Matthei en Providencia si la actual alcaldesa no va a la reelección y decide convertirse en opción presidencial de la centroderecha para 2025.



“Yo manifesté mi disposición de hacerlo”, dijo Bellolio, a propósito del encuentro que sostuvo hace algunas semanas con Matthei, cuando esta sondeó su disponibilidad para competir por Providencia.



Pero también el exvocero en la segunda administración de Sebastián Piñera sostuvo que “faltan cosas para que esto ocurra. Falta saber si la alcaldesa irá a la reelección, que debería informar eso la próxima semana”.



“Luego vienen otras tratativas adicionales, que tienen que ver con los partidos y con la coalición, pero la verdad es que me entusiasma la idea de poder ser candidato por Providencia”, señaló Bellolio.



También el exministro no descartó la idea de ir a primarias si surge otra alternativa de la coalición, sabiendo que hay plazo hasta el 10 de abril para hacer esa inscripción.



“Uno tiene que tener siempre la disposición a buscar las mejores personas que permitan hacer una buena gestión, y si alguien considera que hay otras personas, se discutirá. Si no se puede llegar a acuerdo, hay una forma democrática en la que eso se resuelve”, dijo.



“Yo creo que la centroderecha y la oposición necesita llevar candidaturas que sean unitarias y coordinadas, porque esta es una buena oportunidad para recuperar el mal resultado de las elecciones municipales pasadas, y para entregar una forma de gobierno local que sea interesante y distintivo”, finalizó Bellolio.