Ben Affleck y la peor experiencia de su carrera: “’La Liga de la Justicia’ fue el punto más bajo para mí”

El reconocido actor Ben Affleck (49), aseguró en una entrevista Los Angeles Times que interpretar a Batman y filmar “La Liga de la Justicia” (2017), fue el punto más bajo que experimentó dentro de su carrera.

El protagonista de Argo argumentó en sus razones al describir su experiencia en la película de superhéroes de esa forma, señalando que “realmente ‘La Liga de la Justicia’ fue el punto más bajo para mí. Fue una mala experiencia debido a una confluencia de cosas: Mi propia vida, mi divorcio, estar demasiado lejos, las agendas en competencias y luego la tragedia personal de Zack (Snyder) y las refilmaciones”.

Asimismo, declaró que no era feliz personificando a Bruce Wayne, y que decidió no realizar proyectos que solamente complacen a los demás. “Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible. Era todo lo que no me gustaba”, añadiendo que en ese instante se reconoció a sí mismo que “ya no voy a hacer esto'”.

Affleck interpretó al héroe de Ciudad Gótica en 3 ocasiones, “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016), “La Liga de la Justicia” (2017), y un pequeño cameo en “Escuadrón Suicida” (2016). Además, este 3 de marzo llega los cines “The Batman”, con Robert Pattinson reemplazándolo como el héroe de DC.

El 4 de noviembre de este año, se despedirá de su papel como Batman cuando se estrene “The Flash”, protagonizada por Ezra Miller, película dirigida por el argentino Andrés Muschietti, y que Té también contará con Michael Keaton interpretando su versión del mismo personaje.