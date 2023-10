Biden atribuye a informes del Departamento de Defensa de EEUU la tesis sobre ataque a hospital

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las declaraciones en las que señaló a milicianos palestinos como posibles responsables del ataque que dejó cerca de medio millar de muertos en un hospital de la Franja de Gaza derivan de la información que le ha proporcionado el Departamento de Defensa norteamericano.



“Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no vosotros”, sostuvo Biden en sus primeras palabras ante la prensa tras llegar a Israel, en presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.



Según aclaró posteriormente, tras reunirse con supervivientes de los ataques lanzados por Hamás el 7 de octubre, esta alusión velada a la autoría palestina no deriva de fuentes israelíes. Se trata de “datos que me ha mostrado mi Departamento de Defensa”, dijo.



El mandatario norteamericano también participó en una reunión del gabinete de guerra constituido en Israel, ante el que dejó claro el mensaje de apoyo.



Estados Unidos está dispuesto a “seguir cubriendo las espaldas” de su aliado mientras “defiende a su población”.



En este sentido, alabó la unidad política tejida en Israel tras el inicio de la actual escalada de violencia y ha dejado claro que “no están solos”, informa el diario Haaretz.



Biden aprovechó también para apelar a la protección de los civiles, si bien Netanyahu apuntó que es Hamás quien quiere “maximizar” las víctimas entre la población. Israel, en cambio, quiere “minimizarlas”, alegó el primer ministro.



Según Netanyahu, “Hamás quiere matar tantos israelíes como sea posible y no le importan las vidas de los palestinos”. Israel ha confirmado ya más de 1.400 fallecidos por los ataques de milicianos, mientras que en la Franja de Gaza el balance de muertos se aproxima a los 3.500.