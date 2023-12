Billie Eilish critica a Variety por entrevista sobre su orientación sexual: “Déjenme en paz”

Un particular descargo realizó recientemente la famosa cantante estadounidense, Billie Eilish, que mediante sus redes sociales, se descargó en contra de la revista Variety por una entrevista donde le preguntaron acerca de su orientación sexual.

Hace algunas semanas, en una conversación con ese mismo medio, la artista profundizó en torno a su vida personal, y reveló que se sentía atraída por las mujeres.

En este sentido, según consignó CNN Chile, durante su participación en la alfombra roja de un evento de Variety el pasado sábado, Eilish volvió a ser consultada sobre el tema, y en ese momento, declaró que “no me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Yo simplemente digo: ‘¿Por qué no podemos simplemente existir?’ He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups”.

Posteriormente, a raíz de esta última conversación, la cantante expresó su molestia en su cuenta de Instagram, donde manifestó que “gracias Variety por mi premio y también por ‘sacarme’ (del clóset) en una alfombra roja a las 11 am en vez de hablar de cualquier otra cosa que importara”.

En la misma línea, comentó que “me gustan los hombres y las mujeres, déjenme en paz sobre ello por favor”.

“Literalmente a quién le importa. Escuchen What Was I Made Of”, concluyó la cantante en su publicación, haciendo referencia a la canción que compuso para la película “Barbie”.