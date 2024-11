Boric a sus ministros en consejo de gabinete: “Sé que las confianzas se han visto debilitadas”

El Presidente Gabriel Boric encabezó la mañana de este lunes en La Moneda un nuevo consejo de gabinete para abordar el cierre de año y definir las prioridades. En la cita no se mencionó el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.



“Nos encontramos en la recta final de un año en que, como país, hemos debido enfrentar tremendos desafíos, los próximos meses van a ser tremendamente intensos pero nuestra hoja de ruta es clara y conocida por todos los chilenos y chilenas”, señaló el Mandatario.



“Tenemos que lograr sacar adelante la reforma de pensiones, no me cabe ninguna duda que con el concurso del Parlamento a fines de este año y principios del próximo, a fines enero idealmente, vamos a poder sacarla”, enfatizó.



“Vamos a terminar con el CAE (Crédito con Aval del Estado), que ha sido una pesada carga para las familias y también para el Estado, ha tenido una buena recepción esa propuesta y estoy convencido que es justa, progresiva y que por lo tanto les va a hacer bien a las familias chilenas que tienen más deudas de las que pueden pagar”, añadió.



También mencionó que “vamos a presentar en diciembre la ley de aborto, que es un debate tremendamente significativo para nuestra sociedad, los derechos sexuales reproductivos de las mujeres y todo lo que implica este debate es algo que está en los principios esenciales de este gobierno, y por lo tanto tenemos que defenderlo con mucha convicción”.



“Vamos a pagar la deuda histórica que es una tremenda noticia que viene con acuerdo del Colegio de Profesores (…) y todo esto lo hacemos sin olvidar lo que es la principal prioridad de los chilenos que es la seguridad. En materia de seguridad no se puede improvisar y las soluciones no son con varita mágica, sino que son con trabajo, responsabilidad, persistencia”, recalcó.



“Sé que las confianzas se han visto debilitadas, pero tengo la certeza de que actuando con honestidad, con transparencia y con convicción, con energía, podemos sacar todos estos desafíos adelanta y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, agregó.



“No perdamos el tiempo en discusiones estériles, sigamos trabajando, aquí se gobierna hasta el últimno0 día y les pido y les exijo que estén en permanentemente terreno”, concluyó Boric.