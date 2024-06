Boric anuncia proyecto de ley para legalizar el aborto en Chile y se refiere al CAE

El Presidente Boric anunció durante su Cuenta Pública 2024 que el Gobierno ingresará el segundo semestre un proyecto de ley para legalizar el aborto en Chile, tal como habían prometido en su programa presidencial. Anunció también urgencia al proyecto de eutanasia.

Desde la oposición cuestionaron la iniciativa del aborto legal.

El diputado Diego Schalper (RN) acusó al Presidente de “hablarle a su público” y aseguró que un proyecto como este “no tiene viabilidad”, y le pone “dificultades a los sectores moderados del oficialismo”.

En este momento existe en el país la ley de aborto en tres causales que autoriza la interrupción del embarazo en casos de que la mujer haya sido víctima de una violación, que exista inviabilidad del feto, o que esté en riesgo la vida de la madre.

Tras el anuncio, los diputados Leonidas Romero, Sara Concha, Francesca Muñoz, Miguel Mellado, Agustín Romero, Gustavo Benavente, Eduardo Duran, Jorge Durán, Miguel Becker, entre otros se retiraron de la Sala, a lo que Boric respondió: “No es extraño que sea un diputado hombre el que se haya retirado de la sala. Porque son las mujeres las que tienen su derecho a decidir”.

CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO

Respecto al Crédito con Aval del Estado (CAE), tema que ha estado en el tapete en los últimos días, y en torno al cual se presentará un proyecto en septiembre próximo, el Jefe de Estado sostuvo que este proyecto será “gradual, progresivo y contenido”.

El Mandatario detalló: “En septiembre ingresaremos al Congreso un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará al Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario. Este dará una solución progresiva y justa a los deudores y reconocerá especialmente a quienes han cumplido con sus deberes de pago y a quienes no han podido cumplir por no tener ingresos para hacerlo, que son la gran mayoría de los actuales deudores. Este proyecto será gradual, progresivo y autocontenido, no requiriendo recursos del Pacto Fiscal”.

INCENDIOS FORESTALES

El Jefe de Estado destacó los esfuerzos del Gobierno en la prevención y combate de incendios forestales, señalando que “los efectos del cambio climático no son problemas del futuro, son problemas de hoy”.

Resaltó que, gracias al aumento en un 47% de los recursos destinados al trabajo preventivo y a la disposición de más aeronaves de combate, la temporada de incendios 2023-2024 registró una reducción histórica del 83% en la cantidad de hectáreas quemadas.



Sin embargo, lamentó los trágicos sucesos en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, donde el megaincendio intencional cobró la vida de 137 personas. “Como país no podemos permitir que personas indolentes cometan este nivel de barbarie”, afirmó el Mandatario, comprometiéndose a trabajar con el Ministerio Público y las policías para encontrar a los responsables.



Boric también se dirigió a las más de 20 mil personas que perdieron sus hogares, asegurando que el Gobierno está trabajando para entregar un hogar transitorio a todas las víctimas. Con más de 1.800 viviendas de emergencia construidas y un Plan de Reconstrucción en marcha, el Presidente reconoció que “no estoy conforme con la velocidad de los avances en la reconstrucción” y instruyó a los equipos a redoblar esfuerzos.



En materia de prevención, subrayó la necesidad de una institucionalidad más robusta y eficaz, destacando el aumento de fondos para los Centros de Alerta Temprana de Senapred y la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Instó además al Congreso a aprobar la Ley de Incendios Forestales y Rurales, y la Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, para enfrentar de mejor manera futuras emergencias.

CRISIS EN GAZA

El Presidente sostuvo: “Y cuando en Chile estos derechos fueron violados, recibimos la solidaridad de todas las naciones y pueblos del orbe. Todo esto ha dado lugar a un compromiso histórico que Chile no abandonará bajo ninguna circunstancia. Por lo mismo, hemos alzado la voz para condenar la violencia criminal, el terrorismo, el genocidio y la agresión en todos los rincones del mundo. El combate al crimen y la defensa de la vida y los derechos humanos no tienen color político ni nacionalidad. Tal como lo he hecho en otros foros públicos respecto de las vulneraciones a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, o sobre la inadmisible guerra de agresión de Rusia a Ucrania, tengo el deber de referirme hoy a la crítica situación en la Franja de Gaza”.

Añadió que “nunca dejaremos de indignarnos por acciones indiscriminadas y absolutamente desproporcionadas contra civiles inocentes, particularmente mujeres y niños palestinos. Ya se cuentan más de 35 mil muertos, una situación humanitaria catastrófica y la infraestructura en Gaza prácticamente arrasada. Estos actos requieren de una firme respuesta de la comunidad internacional”.

Y remarcó: “Por ello, además del apoyo humanitario que hemos brindado a Palestina, del llamado a consulta de nuestro embajador en Israel, y de presentar junto a México una remisión de la situación en Palestina ante la Corte Penal Internacional, he decidido que Chile se hará parte y respaldará el caso que presentó Sudáfricacontra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el marco de la Convención sobre Genocidio de la ONU. He mandatado a los equipos de Cancillería que preparen un escrito con nuestros argumentos”.

JUEGOS OLÍMPICOS

El Presidente Boric anunció que iniciarán las gestiones para que Chile sea candidato a sede de los Juegos Olímpicos 2036.



El ministro del Deporte “ya ha formalizado ante el Comité Olímpico de Chile nuestra disposición para iniciar el proceso de postulación de nuestra sede con miras al 2036”, indicó.



“Sabemos que no será fácil competir con las grandes potencias del norte global, pero tal como la generación del 62, los quiero invitar soñar alto y unirnos en este hermoso desafío de ser por primera vez anfitriones de unos Juegos Olímpicos”, añadió.

CONSCRIPTO VARGAS

En su discurso Boric abordó con firmeza el caso del soldado Franco Vargas, joven de 19 años que perdió la vida durante una marcha de instrucción militar.

Anunció que ha encomendado a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, que en un plazo de tres meses establezca medidas concretas en conjunto con las Fuerzas Armadas. Estas medidas deberán abarcar los procedimientos de reclutamiento, selección, acuartelamiento y formación de conscriptos, con el objetivo de evitar que tragedias como la de Franco Vargas vuelvan a ocurrir.

EX COLONIA DIGNIDAD

El Mandatario dio a conocer también que esta semana iniciaron un proceso expropiatorio a terrenos que pertenecieron a la ex Colonia Dignidad en Villa Baviera.



Dio cuenta sobre el trabajado en conjunto con el gobierno de Alemania para convertir este lugar en un sitio de “memoria y futuro”



“Los derechos humanos y la memoria son una tarea que no reconoce fronteras. Desde hace ya varios años, los gobiernos de Chile y Alemania han estado trabajando para convertir un antiguo espacio de horror y muerte en un lugar de memoria y futuro”, indicó.



El Mandatario explicó que “como resultado de tal colaboración, hoy puedo informar al país que esta semana dimos inicio al proceso expropiatorio de parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad en Villa Baviera, entre ellos, de la que fuera la casa de Paul Schäfer”.



“Este es un paso relevante en el camino a consagrar el lugar como un espacio de memoria. Así, desde el sur de Chile hasta Alemania, en una sola voz le decimos al mundo: ¡Nunca más!”, recalcó.