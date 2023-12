Boric: “Durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional, las urgencias son otras”

El Presidente Gabriel Boric reiteró que el proceso constitucional quedó cerrado durante su mandato, tras el resultado del plebiscito, y enfatizó que ahora “las urgencias son otras”.



En un discurso entregado la noche de este domingo en La Moneda, el Mandatario dijo que “el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada para todos”.



Luego, advirtió que “durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional, las urgencias son otras, no podemos volver a cometer el mismo error de los plebiscitos anteriores”.



“El país lo hacemos todos y todas y quienes triunfan en una elección, no pueden prescindir e ignorar a quienes son circunstancialmente derrotados”, remarcó.



También expresó que “es indispensable que este resultado produzca un efecto inmediato: enfocar el trabajo de todas y todos en producir los acuerdos que Chile necesita en materia social, económica y de seguridad, sin más demoras y excusas”.



“Ni celebración ni arrogancia: pelota al piso, humildad y trabajo. Mucho trabajo. Como Presidente de la República he mandatado a mi gabinete a retomar cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones y el pacto fiscal de crecimiento y distribución más justa de la riqueza”, agregó.



También señaló que se redoblarán “los esfuerzos de gestión en seguridad en todas sus dimensiones, para ganarle la batalla a la delincuencia, al narco y al crimen organizado”.



Además, llamó a “emparejar la cancha entre hombres y mujeres, y asegurar que los avances que las mujeres han conseguido a lo largo de años de esfuerzo y lucha no sufran jamás retrocesos”.



Asimismo, enfatizó que mandató a los ministros “a desplegarse con especial intensidad para hacer más digno, oportuno y de calidad el acceso a lo que deberían ser derechos igualitarios para todos: la salud, la vivienda, la educación y las pensiones”.



“Estas son las prioridades de los chilenos y chilenas y, por lo tanto, son también mis prioridades”, concluyó.