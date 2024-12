Boric propuso rebajar impuesto de primera categoría a 25% en cita con la Sofofa

El Presidente Boric propuso rebajar el impuesto corporativo a un 25%, junto con mencionar que “los más ricos paguen más”, durante su intervención en el Encuentro Anual de la Industria 2024 y en respuesta al emplazamiento que hizo la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro.



“Hoy estamos con un impuesto de primera categoría de 27%. Escuchaba al presidente de la CPC (Ricardo Mewes) y a Rosario, que nos dicen 23. Nosotros hicimos una propuesta, estamos conversando prelegislativamente una propuesta”, remarcó el Mandatario.



“Estamos de acuerdo con generar incentivos a la inversión, donde es posible bajar el impuesto de primera categoría y hemos propuesto 25. Eso tiene que venir de la mano con un régimen alternativo para las pymes, con mayores incentivos a la inversión y también con que los más ricos paguen más”, afirmó.



En ese sentido, dijo que “si queremos lo mismo, todos tienen que estar dispuestos a ceder y a entregar parte de lo que consideran propio, para que logremos llegar a estos acuerdos”.



Sobre el objetivo de crecer a un 4% en el futuro, Boric indicó que “la protección social, la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico tienen que ir de la mano”.



El Mandatario recordó que las proyecciones actuales cifran el crecimiento del país en 2,4% y sostuvo que “todos los actores empresariales tenemos el deber de rebelarnos ante esa cifra, porque Chile puede más”.



“Chile puede más, y por eso desde el gobierno estamos activos y trabajando intensamente para acelerar la inversión pública y privada”.



“Hemos avanzado también en gestión”, destacó. “A fines de este año vamos a tener 200 permisos sectoriales digitalizados e integrados (…) durante este año logramos la mejor inversión pública desde el 2019”, complementó.



Estos hechos y no palabras, añadió, junto con afirmar que “la inversión se ha estabilizado durante el 2024 y las perspectivas han ido mejorando y la inversión extranjera directa también da señales que estamos en la senda correcta”.



En la parte final, Boric afirmó que “tenemos motivos para contagiarnos de optimismo” y en la agenda social “sería un error dividirnos entre quienes buscan crecimiento económico y quienes aspiran a más justicia y cohesión social (…) Crecimiento y justicia social van de la mano, porque un país que no está cohesionado no tiene posibilidad de crecer en el largo plazo”.



“Cuidemos nuestra democracia, valoremos el dialogo entre quienes piensan distinto, tratemos siempre de entender la mejor versión de nuestro contradictor y no caer en una política de trincheras que no conduce a nada (…) El potencial que tiene nuestro país es tremendo y es tarea de nosotros aprovecharlo”, remarcó.