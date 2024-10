Bravo y el presente de la Roja: “El apoyo es total, sea como sea el momento”

Con las últimas derrotas frente a Brasil y Colombia, la Selección chilena no solo se estancó en la línea de los cinco puntos, sino que además cayó hasta el último lugar de las Clasificatorias e hipotecó sus opciones de decir presente en el Mundial de 2026.



Pese a este complejo presente, hay quienes siguen creyendo en el repunte de la Roja. Es el caso del histórico capitán del Equipo de Todos, Claudio Bravo, quien le envió un mensaje de aliento a sus excompañeros en medio de un homenaje que se le hizo en su natal Viluco.



“No quiero ahondar más allá, creo que no es el momento tampoco. Como hincha, el apoyo es total y máximo, sea como sea el momento”, remarcó el exportero, quien defendió el arco nacional durante más de 15 años.



Con respecto a la ceremonia pendiente por parte de la ANFP, la cual no se ha podido materializar en ninguno de los últimos dos encuentros de local, el ex guardameta sostuvo que “las cosas hay que tomárselas con calma, ya habrá momento para hacer algo más masivo, la prioridad número para mí es ayudar, hacer esto, quiero contribuir haciendo estas cosas a lo largo del país”.



En esa misma línea, el bicampeón de América en 2015 y 2016 aclaró que “hemos conversado (con la ANFP), pero no hemos calzado los momentos. Ya tocará”.



Por último, Bravo se refirió a la lucha por el título del Campeonato Nacional entre Colo Colo y Universidad de Chile, puntualizando que es “bonito que lleguen los dos equipos más importantes del país, que lleguen al final disputándose el torneo, creo que eso también hace bien”.