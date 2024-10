Briones dice que caso Cubillos “pone en jaque banderas de la centroderecha”

El exministro de Hacienda y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones, hizo una evaluación de los efectos en la centro derecha de la controversia que tiene a la candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, en el centro de la polémica por el millonario sueldo que recibió en la Universidad San Sebastián (USS).



En ese sentido afirmó, en entrevista con Radio Pauta, que “no debiera generar ninguna duda que el megasueldo que tenía no tiene una justificación académica, en primer lugar, porque ella no es académica”.



En segundo término, agregó que “en la academia los sueldos de profesores son 10 veces menores que eso. Si tiene alguna justificación, hay que buscar algún otro atributo de la candidata y el atributo principal es que es política (…) no hay ningún insulto en decir aquello”.



Para Briones el caso de Cubillos “pone en jaque banderas fundamentales de la centroderecha”, como, por ejemplo, el valor del mérito, por lo que emplazó a la candidata a “una defensa un poquito más elaborada”.



También fue consultado en relación al crecimiento económico, frente a lo que vaticinó que “la economía va a andar en torno al 2,5 de crecimiento”, aunque advirtió que esa no es la discusión relevante, pues “el punto de fondo es que el 2,5 en un año es insuficiente”.



En la misma línea, Briones cuestionó que a voces de ambos sectores que plantean que “hay que crecer, como si el crecimiento cayera de Marte”, pero que en realidad “hay que meterse en la cabeza que para crecer se requiere de variables reales y reformas estructurales: el crecimiento depende de que haya inversión, innovación, emprendimiento, y esas tres cosas no caen del más allá”.