Byron Castillo confesó que pensó en renunciar a la selección de Ecuador

Esta semana desde Inglaterra lanzaron toda una bomba que podría generar un vuelco en el caso de la denuncia de Chile ante la FIFA contra Byron Castillo y Ecuador. Es que el diario Daily Mail filtró un comprometedor audio donde supuestamente el lateral reconocía haber nacido en Colombia.

Sin embargo, desde el lado de la “Tri” aseguraron que ese audio nunca fue comprobado y ahora el futbolista rompió el silencio.

“La verdad pasé un momento de mi carrera duro. Ya el problema viene de años, no es de ahora. Los medios internacionales creen que es de ahora, pero eso estaba ya solucionado en Ecuador. Se hizo (la denuncia) por la parte de aquel país (Chile) y replicaron, lo que fue el caso prensa y se hizo noticia”, expresó en entrevista con el medio Telemundo.

“Llegó un momento en el que quise renunciar (a la selección), ya no seguir. Llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas. Pero tuve mucha gente que me apoyó, que no haga caso. Más que todo fue de gente en redes y en estadios. Hubo un momento en el que exploté y dije ya no puedo”, añadió.

En tanto, el abobado del jugador también sacó la voz en Radio Activa de Ecuador: “Ese audio carece de validez procesal, no tuvo validez probatoria y fue rechazado por la Fiscalía en cuatro ocasiones, por un juez penal y 2 jueces constitucionales”.

“FIFA se reconoce como un organismo privado, y como tal no tiene injerencia en lo que sucede en cada estado, mucho menos en temas de nacionalidad. No puede ni debe inmiscuirse en asuntos estatales. Uno no puede ir a la FIFA y pedirle pericias grafológicas, de audio o documentales. Por eso la postura de Chile es muy débil, entiendo por el apuro que ellos tienen”, agregó.

Además, confirmó que Castillo no se presentará a la audiencia de este jueves en la Cámara de Apelaciones: “Le envié a FIFA una carta, diciéndole respetuosamente que Byron no tiene por qué asistir a la audiencia. Eso si, aclaré un par de cosas que me parecían pertinentes. Él no asistirá a la audiencia, ni si quiera estaré yo. No procede. Mi representado no se prestará para un show mediático de Carlezzo”.