Cadem: Matthei se impondría en eventual balotaje presidencial

La encuesta Cadem, cuyos resultados se dieron a conocer este domingo, muestra que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei –anunció que no repostulará a la alcaldía-se posiciona como la favorita en diversos escenarios electorales. La jefa comunal obtiene una ventaja significativa sobre sus posibles contrincantes, destacando su liderazgo en la intención de voto espontáneo con un 25%.



En hipotéticas segundas vueltas, Matthei logra una ventaja de 14 puntos sobre la expresidenta, Michelle Bachelet, alcanza un 53% frente al 39% de la expresidenta.

En el caso del líder de Republicanos, José Antonio Kast, la diferencia es aún mayor, con Matthei obteniendo un 56% frente al 25% del excandidato presidencial, lo que representa una ventaja de 31 puntos.



Las ministras Carolina Tohá, Camila Vallejo y el alcalde de Maipú,Tomás Vodanovic, también se ven superados por Matthei con amplias diferencias. La alcaldesa de Providencia lidera con 34 puntos sobre Tohá (62% vs 28%), 42 puntos sobre Vallejo (65% vs 23%) y 43 puntos sobre Vodanovic (64% vs 21%).



En este escenario, José Antonio Kast lograría superar a Carolina Tohá por 11 puntos, a Tomás Vodanovic por 18 puntos y a Camila Vallejo por 19 puntos en posibles segundas vueltas. Sin embargo, frente a Michelle Bachelet, Kast sería superado, obteniendo un 39% frente al 46% de la expresidenta.



La encuesta también revela que otros candidatos como Michelle Bachelet, Camila Vallejo, Carolina Tohá, Franco Parisi, Mario Marcel, Johannes Kaiser, Cecilia Morel, Rodolfo Carter y Daniel Jadue, se ubican más atrás en la preferencia de los encuestados, mientras que un 6% menciona a otros y un 42% no sabe o no responde.



Estos resultados sugieren un escenario electoral marcado por un claro liderazgo de Evelyn Matthei, quien se perfila como una figura destacada en las próximas elecciones.



APROBACIÓN DE BORIC



Durante la primera semana de abril, la aprobación a la gestión del Presidente Boric se mantuvo estable, con un 33% de aprobación y un 61% de desaprobación, esta última con una leve disminución de 3 puntos porcentuales. Estos datos reflejan una opinión pública que, si bien no muestra cambios significativos, sigue mostrando una tendencia mayoritariamente desfavorable hacia la gestión del mandatario.



En cuanto a la percepción sobre la relación entre chilenos e inmigrantes, un amplio 70% de la población cree que existe un gran conflicto entre ambos grupos. Además, un contundente 90% considera que Chile debe imponer más restricciones a la inmigración, marcando el nivel más alto desde el año 2021.



Esta percepción se refleja en otras áreas, ya que un 69% de los encuestados opina que la llegada de migrantes ha tenido un impacto negativo en nuestras costumbres, mientras que un 70% cree que ha afectado negativamente el empleo y un 73% considera que ha perjudicado la economía del país.



En este contexto, destaca que un alto porcentaje, el 82%, esté al tanto de la medida adoptada por el mercado mayorista Lo Valledor, que consiste en exigir el carnet de identidad chileno a los usuarios que ingresen al recinto. De entre quienes conocen esta medida, el 77% está de acuerdo con ella, lo que sugiere un respaldo mayoritario a esta medida en particular.