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Cámara de Diputados aprobó interpelación a canciller Francisco Pérez Mackenna

La medida fue respaldada con 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención. Se necesitaban 52 apoyos para ser aprobada. El ministro será interpelado el lunes 28 de septiembre.

Patricia Schüller Gamboa
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Cámara de Diputados aprobó interpelación a canciller Francisco Pérez Mackenna

La Cámara de Diputados aprobó este martes la interpelación impulsada por la oposición en contra del canciller Francisco Pérez Mackenna.

La interpelación fue respaldada con 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención. Se necesitaban 52 apoyos para ser aprobada. Se trata de una citación al ministro para que rinda cuenta de las relaciones internacionales del país y explique cómo se están llevando a cabo. 

El canciller será interpelado el lunes 28 de septiembre. Esto tras la controversia con Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes, los dichos del embajador de Estados Unidos sobre la aplicación de la “Doctrina Donroe” en Chile. Y las declaraciones del presidente Javier Milei en Chile durante el Foro de Madrid.

La solicitud fue  impulsada por el diputado Nelson Venegas (PS).

“Los temas en materia de Relaciones Exteriores se tienen que fundar en la prudencia”

El diputado Raúl Leiva (PS) dijo en conversación con 24Horas que “los temas en materia de Relaciones Exteriores se tienen que fundar en la prudencia pero no en la obsecuencia”. Esto respecto a la respuesta del Gobierno ante las insinuaciones desde Argentina por el control de la zona Austral.

El diputado de la UDI, Jaime Coloma Álamos, expresó que hubiese preferido en primera instancia una sesión secreta para analizar los temas de relaciones internacionales del país. “En relación al caso de Argentina hay un desaire importante, aunque me gustó la actitud del canciller. Hubiese preferido un poco más”, planteó, consignó el medio citado.

Oposición presenta interpelación contra canciller Francisco Pérez Mackenna
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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