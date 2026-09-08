Petróleo se acerca nuevamente a los US$100 por barril tras escalada de tensión en Medio Oriente

El precio del petróleo volvió a tomar impulso en los mercados internacionales y se acerca nuevamente a la barrera de los US$100 por barril, en medio de una nueva escalada de las tensiones en Medio Oriente.

Durante las primeras operaciones de este martes, el Brent para entrega en noviembre, principal referencia internacional, avanzó un 1,47%, recogió Emol.

De esta manera, el barril alcanzó los US$98,43 y quedó a menos de US$2 de superar nuevamente la barrera de los US$100.

En tanto, el petróleo WTI subió un 2,54% y se ubicó en US$93,80 por barril.

Ataque de hutíes eleva la tensión en Medio Oriente

El avance del petróleo se produjo luego de que rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, atacaran varios objetivos en el suroeste de Arabia Saudita.

Entre los objetivos se encontraban instalaciones del gigante petrolero Aramco. Además, el ataque dejó 73 personas heridas, según informaron ambas partes.

De acuerdo con Ansarollah, medio cercano a los hutíes, los rebeldes utilizaron drones y misiles contra el aeropuerto internacional de Abha.

Asimismo, fueron atacadas la base aérea Rey Jalid y dependencias de Aramco ubicadas en Abha y Jizan.

Posteriormente, el portavoz hutí Yahya Saree reivindicó la ofensiva. El representante aseguró que se trató de una “operación militar de gran envergadura y de gran alcance”.

Según indicó, el ataque contó con el uso de decenas de misiles balísticos y drones.

Además, sostuvo que la ofensiva respondió a 121 bombardeos realizados por Arabia Saudita en Yemen durante los últimos tres días.

Por su parte, una coalición militar internacional encabezada por Arabia Saudita informó que el ataque dejó 73 personas heridas.

La agrupación aseguró que los bombardeos apuntaron contra “sitios civiles y económicos”.

Además, anunció que adoptará las medidas necesarias para responder a la amenaza y neutralizar el peligro.

Alza del petróleo presiona nuevamente el precio de las bencinas en Chile

El nuevo aumento del petróleo se produce en un momento especialmente sensible para el mercado de los combustibles en Chile.

Este miércoles por la tarde se espera que Enap informe las nuevas variaciones de referencia para los combustibles.

Los nuevos valores comenzarían a regir desde el jueves 10 de septiembre.

Según estimaciones del mercado, las gasolinas de 93 y 97 octanos podrían registrar alzas de entre $32 y $39 por litro.

En tanto, el incremento del diésel podría ser considerablemente mayor.

Las proyecciones apuntan a aumentos de entre $85 y $105 por litro.

De esta manera, el comportamiento del petróleo y la tensión en Medio Oriente vuelven a generar presión sobre los precios de los combustibles a nivel internacional y local.