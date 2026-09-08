Desbordes confirma que está bajo protección y alerta por más amenazas

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, reconoció que está dentro del grupo de 22 jefes comunales que están con protección. Así lo informó el fiscal nacional Ángel Valencia, luego de que se conocieran las amenazas a Christopher White (PS) de San Bernardo.



“Sí, estoy (en ese grupo), pero no puedo entrar en detalles de qué tipo de medida de seguridad tengo. Hay harta amenaza”, comentó Desbordes en entrevista con Radio Duna.



Agregó que “evidentemente le hemos pisado los callos a organizaciones peligrosas en Meiggs, Franklin y en otros lugares más. Además la violencia política en los establecimientos educacionales”.



Desbordes cree que debe haber “muchos más alcaldes que han tenido amenazas que han sido evaluadas de menor envergadura”.



“Pero es una cifra que a mí no me sorprende para nada, yo creo que va a ir creciendo, y hay que estar preparado para eso”, aseguró.



Según Desbordes, la cultura delictual “hace mucho rato cambió en el país. Por lo tanto, este cambio de escenario y cambio de cultura, que no es lo mismo, nos tiene que obligar a reaccionar”.



El alcalde de Santiago consideró positivo que este lunes se efectuara la Comisión de Seguridad del Senado en la Municipalidad de San Bernardo, pero recalcó que “esto debe venir acompañado de apoyar buena parte de las propuestas que está haciendo el gobierno en la agenda de seguridad. No basta con el gesto”.



Se refirió también a los actos de violencia política que suelen ocurrir en establecimientos educacionales. “El PC y el Frente Amplio siempre han estado en una línea de bajarle el perfil a esto, buscarle las causas sociales o desviar la discusión del foco, que es cómo se desbaratan estos grupos y cómo se logra que sean condenados”, aseguró.