Sheinbaum responde a Trump por polémico mapa: “México no es ni será colonia”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reaccionó a una publicación que realizó el mandatario de EEUU, Donald Trump, quien este lunes compartió la imagen de un polémico mapa.

Mediante su red Truth Social, Trump publicó un mapa donde los colores de la bandera estadounidense cubrían México, Canadá y el Caribe, además de Groenlandia e Islandia.

El mensaje de Sheinbaum

En ese marco, Sheinbaum se pronunció en su cuenta de X, y sin mencionar directamente a Trump o el mapa, lanzó un directo mensaje.

“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”, escribió la mandataria.

Asimismo, añadió: “Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Trump da señales de sus intenciones de expandir el territorio del país.

Previamente, según consignó La Tercera, ha manifestado que su gobierno está interesado en que Groenlandia forme parte de EEUU. También dijo que Canadá puede ser el estado 51 de EEUU y optó por cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de América”.