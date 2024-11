Cámara de Diputados rindió minuto de silencio a fallecida diputada Bulnes

Con un minuto de silencio, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados homenajeó a la diputada Mercedes Bulnes (Indep –FA), fallecida el viernes 22 de noviembre, a los 74 años.



Esto se sumó a la ceremonia de despedida que se llevó a cabo en el Salón de Honor del Congreso Nacional, sede Santiago, el sábado 23, en el marco de su velatorio.

En dicha oportunidad, diversos comités parlamentarios, la presidenta de la Corporación, representantes de partidos políticos y su familia, recordaron a la exdiputada por el Distrito 17 del Maule.



La diputada Karol Cariola (PC) manifestó que Mercedes Bulnes era una mujer de convicciones claras, que decía lo que pensaba, incluso si ello pudiera causar diferencias en su entorno.



Asimismo, valoró su claridad, valentía, consecuencia y lucha por la justicia, lo cual plasmó en su trabajo por dar acceso a ella a los más vulnerables.



En el plano legislativo, destacó que Mercedes Bulnes fue autora e impulsora de importantes normas legales, como la Ley Antonia, visibilizando con su trabajo a miles de mujeres que han sufrido violencia.



“A muchas de nosotras nos marcó en su activa militancia en el feminismo, donde nos recalcaba a las más jóvenes que el feminismo no había partido con nosotras, sino que habían sido muchas otras mujeres, años antes y que lucharon por nuestros derechos”, enfatizó la diputada Cariola.



DESPEDIDA TRANSVERSAL



Este trabajo también lo reconocieron las representantes de los comités del PC-FRVS-AH e independientes, Daniela Serrano; de la DC e independientes, Mónica Arce, del Comité Mixto Radical-Liberal, Viviana Delgado; del PPD, Camila Musante y por Claudia Mix, del comité del Frente Amplio, el cual integraba. Asimismo, por el diputado Daniel Melo del PS, Cristián Araya del Comité Republicano y Jorge Guzmán de Evópoli.



En sus intervenciones coincidieron en relevar que Mercedes Bulnes fue una inspiración, por su defensa constante de los Derechos Humanos, la lucha por la justicia, y su vida personal y familiar marcada por el exilio durante la dictadura cívico militar. Así como, su trabajo como abogada y cómo lograba defender con equilibrio el respeto a la ley y sus principios.



Asimismo, la mayoría relevó la forma que tenía para marcar esos principios en los debates, remarcando que ella decía que no se puede retroceder un centímetro en la democracia y que “un país sin memoria es un país sin futuro”.



A su vez, el diputado Guzmán, quien también representa el distrito 17 de la región del Maule, afirmó que la exlegisladora es un ejemplo del verdadero servicio público, donde se pone a las personas en el centro. Así, recordó que ella junto a su marido y compañero de vida, Roberto Celedón, abrieron un estudio jurídico en Talca donde atendían a quienes no podían costear una ayuda legal. Y, agregó, que pese a pertenecer a sectores políticos distintos, eso no impide reconocer su legado político.



Durante su período legislativo, la exdiputada Bulnes integró las comisiones de La Familia, Vivienda y de Ética, así como las instancias de Derechos Humanos, Personas Mayores y Agricultura.