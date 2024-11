Candidato a la reelección de Gore en Antofagasta rechazó apoyo de Catalina Pérez

El postulante a la reelección para gobernador regional por Antofagasta, Ricardo Díaz (PPD), rechazó el apoyo de la diputada Catalina Pérez (FA).



Mediante un video difundido por redes sociales Díaz dio a conocer su voluntad. “Quiero ser enfático. La ciudadanía conoce la historia de desencuentro que hemos tenido, conocen las distancias que tenemos respecto de nuestra mirada de la política y por lo mismo, como ella no ha sido parte de esta candidatura, no quiero su apoyo”.



“Nosotros creemos en la nueva política, en un modo distinto de hacer política y poner la política al servicio de la gente y en eso vamos a seguir trabajando”, comentó el gobernador.



Según consigna este miércoles El Mercurio, Pérez aseguró esta semana al medio regional Timeline que se cuadraba con la reelección de Díaz, tal como ya lo había expresado su sector político.



“El Frente Amplio, partido del que soy parte, ya reafirmó su respaldo al actual gobernador de cara a la segunda vuelta, llamando además a nuestra militancia a sumarse al trabajo de campaña”, indicó.



Desde la directiva regional del Frente Amplio no dejaron pasar las declaraciones del gobernador y afirmaron que el apoyo del partido al gobernador regional “no está en cuestión; sin embargo, sí nos preocupa el tono de las declaraciones vertidas contra cualquiera de nuestras representantes, por supuesto, y es algo que conversaremos con él personalmente y no a través de la prensa”, advirtieron.



El gobernador fue apuntado como sujeto de interés en la investigación del caso Procultura, luego de que se le cuestionara una aprobación de un convenio para la “Recuperación de Fachadas de Zonas de Conservación Histórica, Antofagasta”, por $629.815.000, mientras que la diputada Pérez declaró como imputada en el caso Democracia Viva.



El pasado 27 de octubre Ricardo Díaz avanzó a la segunda vuelta que se llevará a cabo el 24 de noviembre, con el 19,71% de las preferencias, y su contendora, Marcela Hernando, con el 18,90%.