Carabineros: ya se realizaron más de 93 mil trámites en la comisaría virtual para excusarse de votar

Has las 11 horas de este sábado el proceso electoral en el país se desarrolla con normalidad en el país, solo que se han observado largas filas en comisarías de Carabineros para dejar constancia por no votar, por encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación, y así evitar la multa de 0,5 UTM (33.000 pesos).

Según consignó Emol, desde Carabineros informaron que ya son más de 93 mil las personas que realizaron el trámite en la Comisaría Virtual, en un balance hecho a las 9.30 horas de este sábado.

No obstante, unas 33 mil personas ya se acercaron a comisarías de manera presencial para validar el código obtenido de forma virtual.



El Servicio Electoral (Servel) reiteró que la constancia podrá realizarse en cualquiera de los días 26 o 27 de octubre y tendrá valor probatorio respecto de ambos días.



Este acuerdo fue adoptado por el Consejo Directivo de Servel, en el ejercicio de su facultad para “dictar normas e instrucciones acerca de la aplicación de las disposiciones electorales”, establecida en la Ley N°18.556 artículo 68 letra h. Este acuerdo se toma en consideración a la Ley 21.693.



La ley establece que el elector que no sufragare en las elecciones será sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 unidades tributarias mensuales, con las excepciones que prevé el inciso siguiente.



No se aplicará la sanción establecida en el inciso anterior a quienes, el día de la elección, se encontraren enfermos, estuvieren ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación, hubieren desempeñado las funciones que encomienda la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, o no hubieren podido cumplir con su obligación por otro impedimento grave debidamente acreditado ante el juez de policía local competente, quien apreciará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.