Carla Jara confirma que estará en “Podemos Hablar”: “Me aburrí de que me tachen de celópata”

Luego de diferentes rumores, Carla Jara confirmó en las últimas horas que participará este viernes en un capítulo especial del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, donde contará su verdad tras su polémico quiebre con Francisco Kaminski.

A través de sus redes sociales, la ex “Mekano” compartió un video promocional de Chilevisión de dicho episodio, en el que hablará por primera vez de manera pública sobre su separación.

“Después de muchas invitaciones del programa PH, me decidí a venir”, comenzó diciendo en el video.

En la misma línea, comentó que “porque me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca, cuando en mi vida siempre he ido con la verdad por delante”.

Por otra parte, Jara escribió en la publicación en su cuenta de Instagram que “¡Hola, mis bellezas! Les quiero agradecer por tanto amor y apoyo todos estos días. Y dejarlos invitados para este viernes ¡Son lo máximo!”.

Cabe destacar que desde hace algunos días comenzaron a circular rumores en torno a la posible participación de la también actriz en el programa, y de hecho, el panelista de “Sígueme”, Sergio Marabolí, había revelado este martes que Jara llegó a un acuerdo para asistir al estelar, y detalló que recibiría una suma de 12 millones de pesos para conversar con Julio César Rodríguez.