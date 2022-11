Carter se querelló por amenazas de muerte que habría recibido él y trabajadores municipales tras balacera

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció que desde el municipio presentaron una querella por amenazas de muerte que habría recibido él y otros trabajadores.



Según señaló, los amedrentamientos habrían ocurrido la mañana siguiente a la balacera ocurrida la semana pasada en la Plaza Lircay, donde tres personas fueron asesinadas.



“Luego del tiroteo y homicidio, la municipalidad recibió la denuncia y el requerimiento de los vecinos en orden de recuperar la plaza. Intervenimos inmediatamente y a las pocas horas empezaron a aparecer vehículos de alta gama y uno de ellos profirió insultos en contra de los funcionarios municipales, amenazándolos de muerte, también respecto a mí como alcalde, que nos iban a matar”, aseguró.



Carter añadió que “no creemos en la amenaza, no tenemos ningún miedo, no nos vamos a ir. Pero es fundamental que cualquier persona que tenga información de estas amenazas y estos grupos, nos haga llegar esta información, porque les vamos a quitar el espacio público”.



“No les tenemos ningún miedo, no les tengo miedo a estos tipos. Los vamos a enfrentar a cara descubierta. La cadena de la cultura de la muerte que quieren instalar se derrota en toda la línea, no solo capturando al que dispara, sino también al que amenaza e intimida a los ciudadanos”, aseveró.



En la misma instancia, el cabecilla de La Florida se refirió a las posibles hipótesis que se manejan respecto al caso, acotando que “tengo que ser muy cuidadoso en la respuesta (…) nosotros entregamos los antecedentes de un bingo que se produjo en días anteriores donde habría presente artículos provenientes de un asalto. En el contexto de ese bingo se habría contratado a un reggaetonero al cual no se le habría pagado y eso habría provocado un conflicto. Hasta ahí puedo llegar”, cerró.