Caso Convenios: Abogado de Crispi desmiente las declaraciones de exseremi de Antofagasta

Las declaraciones que entregó este jueves el exseremi de Antofagasta, Carlos Contreras, quien aseguró que informó el pasado 7 de junio a La Moneda sobre el convenio firmado con Democracia Viva, fueron desmentidas por el abogado de Miguel Crispi.



El jefe de asesores del Gobierno, cuando fue citado a declarar a la comisión investigadora del Caso Convenios, dijo que sólo había escuchado un rumor y no que había recibido un informe sobre el convenio, algo que fue desmentido por Contreras.



Por lo mismo, el abogado de Crispi, Guillermo Chahuán, publicó la tarde de este jueves un comunicado desmintiendo los dichos de Contreras.



“Señalar que Miguel Crispi, a quien represento, no se referirá a los dichos del señor Contreras, ni a la estrategia de defensa de este en el contexto de una investigación penal en curso dirigida su contra”, sostuvo Chahuán en su escrito.



“Miguel Crispi asistió a la comisión investigadora sobre el Caso Convenios donde respondió durante más de tres horas a las preguntas de las y los honorables parlamentarios. Su presentación en dicha comisión se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado”, añadió.



Luego agregó que “a su vez, como lo ha manifestado públicamente, mi representado se encuentra a disposición para ser entrevistado por el Fiscal a cargo de la causa en cuanto éste así lo disponga”.