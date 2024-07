Gustavo Álvarez habla del mercado de pases y afirma estar “muy tranquilo”

El director técnico de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, expresó su “muy tranquilo” estado de ánimo respecto al mercado de fichajes de invierno, en el que el equipo solo ha adquirido un nuevo jugador, el lateral izquierdo Antonio Díaz.

“Siempre estuve muy tranquilo, sabiendo que los tiempos del deporte a veces no coinciden con los del mercado. Al comenzar la temporada, uno tampoco cuenta con los jugadores exactamente cuando los desea. Lo que realmente me tranquiliza es la confianza que el presidente y el gerente del club depositan en mí“, afirmó este viernes.

Explicó que el plan de reforzar tres posiciones clave se estableció desde el comienzo: “La luz verde estuvo desde el primer día, nos reunimos después de la jornada 15, evaluamos el equipo, el rendimiento individual y los tres roles que necesitábamos fortalecer. Hubo acuerdo, lo podemos considerar luz verde, y desde ahí comenzamos a identificar candidatos que se ajusten a nuestras necesidades y presupuesto”.

“Ya hemos cubierto una posición y seguimos en la búsqueda de las otras dos, en eso el club está trabajando todos los días“, añadió.

Álvarez también habló sobre el próximo encuentro contra Audax Italiano, para el cual no contará con Cristóbal Muñoz, Fabián Hormazábal ni Maximiliano Guerrero: “La solución pasa por tener dos jugadores por posición que puedan desempeñarse adecuadamente y entrenar a todos por igual“.

“Si queremos liderar la tabla, debemos ser los mejores en el campo; es la forma más justa de competir. Al final del año, el que esté primero será el mejor y la realidad es que no somos el mejor equipo actualmente, así que debemos trabajar para elevar nuestro nivel de juego”, señaló.

Respecto al jugador Marcelo Morales, comentó a los medios: “Recuerden su mejor partido -contra Cobreloa-. Esa semana dije que el análisis era acertado, pero no deben confundirse porque son jóvenes. Pensar que ya está listo para la selección me parece exagerado, porque un jugador de selección no se destaca solo en un partido, sino durante una temporada o dos. Así que no se confundan, el camino correcto es el desarrollo”.

Sobre Lucas Assadi, enfatizó que “es un jugador en desarrollo. Necesita completar su formación. Su rendimiento físico está mejorando notablemente, los datos post-partido sobre esfuerzos, distancias recorridas e intensidades son cada vez mejores, haciéndolo un jugador más competitivo. Necesita más continuidad en sus participaciones en el equipo, y está poniendo mucho esfuerzo en la defensa”.

Finalmente, mencionó a Nicolás Guerra y Emmanuel Ojeda: “Son jugadores del club que necesitan más minutos en el campo. Se entrenan al mismo nivel que el resto del equipo y están listos para iniciar un nuevo ciclo en otro club. Mientras el mercado esté abierto, supongo que sus agentes y el club están buscando opciones para ellos”.