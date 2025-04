Boric recuerda a Milei en Bangalore: No vamos a andar ofreciendo criptomonedas

Durante su visita a la India y en su última escala en la ciudad de Bangalore, el Presidente Gabriel Boric destacó el avance de Chile en innovación y emprendimiento tecnológico, subrayando que el país ha consolidado un sistema vibrante y prometedor.



En los últimos tres años, más de mil startups chilenas han recibido inversiones por 2.500 millones de dólares, posicionando a Chile como líder en innovación en América Latina.



El Mandatario resaltó iniciativas clave como la política de data centers y el cable de Humboldt, que conectará Valparaíso con Oceanía, consolidando a Chile como un hub tecnológico regional.



Además, invitó a invertir en el país, destacando reconocimientos como el liderazgo en Inteligencia Artificial (IA) en América Latina según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024.



Boric enfatizó la importancia de una política de Estado sólida y de largo plazo en innovación y tecnología, diferenciándose de otros enfoques como la promoción de criptomonedas.



“Les puedo asegurar además como Presidente de la República y todas las instituciones, en estas cosas vamos a tener una política de Estado, no vamos a andar ofreciendo criptomonedas por internet, nos vamos a dedicar a apuntar a una construcción institucional de nuestro país en materia de innovación y tecnología, con una visión de largo plazo, que vaya más allá de rencillas políticas del día a día”, ironizó.



“Acá nos acompañan parlamentarios de diversos sectores políticos, con los que muchos temas no estamos de acuerdo cotidianamente, y tenemos duras peleas en Chile, pero también logramos sacar cosas adelante, pero hacia afuera Chile es uno solo. Estas políticas en particular de inversión, que requieren una visión de largo plazo, Chile es uno solo”, agregó.



“Tenemos hambre de India, necesitamos más India, y por eso estamos acá”, concluyó.