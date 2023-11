Caso Lencería: formalización de Polizzi y otros 4 imputados continuarás este jueves

La formalización de Camila Polizzi y otros cuatro imputados por la arista Lencería del Caso Convenios continuará este jueves a partir de las 10:00 horas.



La audiencia, que comenzó este miércoles a las 11:10 horas, en el Juzgado de Garantía de Concepción, estuvo marcada por una evidente tensión entre la defensa de los imputados y el Ministerio Público.



Los imputados, quienes fueron detenidos este martes por la Policía de Investigaciones y posteriormente trasladados hasta una unidad policial, son Camila Polizzi, los hermanos Sebastián y Diego Polanco, además de los ex funcionarios del Gobierno Regional del Biobío, Rodrigo Martínez y Simón Acuña.



La audiencia estuvo marcada por una larga exposición del Ministerio Público, en donde se les comunicó a los imputados los motivos por los que se les investiga y se entregó la versión sobre el cómo habrían operado los acusados para cometer los delitos.



No obstante, el organismo persecutor no alcanzó a solicitar las medidas cautelares en contra de los imputados, por lo que quedarán bajo la custodia de Gendarmería.



También, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) le solicitó al tribunal excluir a la Gobernación Regional del Biobío de la querella por fraude al fisco, ya que cuando el CDE participa de acciones judiciales, solo este organismo puede representar al Estado en esas instancias, por lo que el resto de organismo cesan en su intervención, lo que fue acogido.