Caso Primus: Justicia peruana deja en prisión preventiva a Francisco Coeymans

Francisco Coeymans, ex gerente general de Primus, permanecerá seis meses privado de libertad en Perú.



La decisión fue tomada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pucallpa, tras una audiencia de formalización de cargos que se desarrolló por varias horas y donde las partes intervinientes expusieron sus argumentos.



El empresario es imputado de crear un esquema para defraudar sistemáticamente con la emisión de facturas falsas a la empresa de factoring de Raimundo Valenzuela.



De acuerdo con los antecedentes que obran en la carpeta investigativa, Coeymans no se presentó a la audiencia de formalización en Chile por encontrarse en Perú, donde, supuestamente, habría enfermado, razón por la cual su defensa presentó un certificado médico, cuya veracidad, a su vez, fue cuestionada por la fiscalía.



Frente a esta situación, se dictó una orden de detención en su contra, y Coeymans fue detenido el fin de semana en Perú, donde ahora se está a la espera de la tramitación para conseguir su extradición a Chile.



Sobre esto mismo, la Corte de Apelaciones de Santiago gestiona un recurso de amparo en favor del exgerente general de Primus para conseguir su liberación.



Según la declaración del abogado de Coeymans, Manuel Guerra, a El Mercurio Inversiones, “consideramos equivocada la decisión, ya que se funda en una orden de detención que debería tener efectos en Chile y no en el extranjero, debido a que en nuestro país aún no se inicia el procedimiento de extradición del señor Coeymans, infringiéndose disposiciones expresas en el Código Procesal chileno”, finalizó.