Catalina Pulido apunta contra Tonka Tomicic por su posible regreso a la TV: “No es una santa paloma”

Un fuerte dardo lanzó Catalina Pulido en contra de Tonka Tomicic, luego de que trascendiera que la animadora podría regresar a la televisión en marzo, después de eventualmente quedar absuelta en el Caso Relojes.

Dicho rumor fue abordado en el programa de Zona Latina, “Zona de Estrellas”, espacio en el que Pulido cuestionó duramente a la exintegrante de Canal 13, asegurando que era muy difícil que ella no tuviera conocimiento de los negocios de su exesposo, Marco Antonio López, conocido como “Parived”.

“Tú crees que se gastó… A ver, cinco millones de dólares por diez años, cincuenta millones de dólares… ¿Tú realmente crees que ella le pasaba toda la plata a Parived para gastar sin saber…?”, manifestó la actriz.

A la vez, expresó que “yo creo que Tonka ya no tiene la aprobación ni el beneplácito del público como lo tenía antes… Yo creo que la gente, con este tipo de casos y con la justicia, es cuando se empieza a empelotar”.

“Porque a mí, perdóname, pero que la Tonka, no tengo nada en contra de ella, pero que haya sido una santa paloma y que no sabía que eso, por favor, o sea es más viva que el diablo”, añadió.

En la misma línea, señaló que “a mí me cuesta mucho creer en una persona, tan lúcida, viva, zorra en el buen sentido de la palabra, me refiero a despierta, como es Tonka Tomicic, y con lo trabajólica y ambiciosa que es, que sabía que no daba puntadas sin hilo… Que sabía exactamente el paso que iba a dar”.

“Todos la conocimos en la televisión. Yo la conocí de potrilla. Conozco perfectamente cómo era ella. Entonces, no es una santa paloma, inocente, que se casó con un mal tipo, que la embaucó, que la engatusó ¿Ella ganaba cuánto mensual? ¿250 millones más o menos? De esos 250 millones… ¿Realmente perdiste todo?”, subrayó Pulido.