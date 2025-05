VIDEO: Registro de cardenal filipino “papable” cantando “Imagine” de John Lennon se vuelve viral

El cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años, llamó la atención no solo por figurar entre los posibles sucesores del fallecido Papa Francisco, sino también por la circulación de un video en redes sociales donde se le ve interpretando una conocida canción.

En el registro, Tagle aparece cantando con micrófono en mano la emblemática “Imagine” de John Lennon, un tema considerado un símbolo de paz, aunque también plantea una visión de un mundo sin cielo ni religión.

La canción, que ha generado interpretaciones diversas a lo largo de los años, inicia con la frase “Imagine there’s no heaven” (“Imagina que no existe el cielo”) y continúa: “Imagine there’s no countries / It isn’t hard to do / Nothing to kill or die for / And no religion, too” (“Imagina que no hay países / No es difícil hacerlo / Nada por lo que matar o morir / Y tampoco religión”).

Sin embargo, en el video que ha generado revuelo en las redes, Tagle omite esas estrofas iniciales y comienza a cantar desde el quinto verso en adelante. Se desconoce hasta ahora el contexto y la fecha exacta en que fue grabado el video, aunque hay quienes aseguran que ocurrió en 2019, durante un encuentro con jóvenes.

El registro ha provocado diversas reacciones y especulaciones, tanto en torno a una posible estrategia para promover a Tagle como candidato al papado, como también respecto a si su difusión busca perjudicarlo, considerando el contenido de la letra de la canción.

