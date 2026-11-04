Celis admite que presentación de AC contra Rabat “se ha demorado más de la cuenta”

El senador Ricardo Celis (PPD) se refirió a la presentación de la Acusación Constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al emplazamiento del Presidente José Antonio Kast a la oposición.



En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Celis manifestó que “si tú anuncias algo tienes que hacerlo. Entonces se han demorado más de la cuenta. Si yo hago una advertencia yo tengo que llevarla a cabo pronto, porque sino hay un tema de credibilidad pública también, la fe pública en esto”.



Añadió que “yo creo que aquí hay bastante unanimidad. Hay mucha unidad de propósito, creo que son esas cosas que unen, que uno dice ‘aquí, estamos todos cuadrados'”, precisó.



Celis sostuvo que “la Acusación Constitucional es una cuestión que ha generado unidad y ha cuadrado la oposición”. Pese a ello, recalcó que “cuando tú haces una advertencia de esta naturaleza, de esta severidad y seriedad, es mejor que la ejecutes pronto, que la lleves adelante pronto”.



Añadió que “hay unidad de propósito como pocas veces viste. Si tu miras la imagen de ayer, estaban todos los sectores de oposición en esto, porque hay unidad de propósito que lo que ha realizado el gobierno en el Ministerio de Justicia en esta materia no es bueno para Chile”.



En cuanto al respaldo para presentar la Acusación Constitucional, Celis aseguró que “hay votos de todos los lados, incluso del oficialismo”.