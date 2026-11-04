El Papa León XIV afirmó que la política debe estar al servicio del bien común y atender las necesidades de las personas que sufren injusticias. El Pontífice abordó este tema durante su catequesis en la audiencia general de este miércoles, celebrada en la plaza de San Pedro. En su intervención, sostuvo que la política tiene una responsabilidad frente a los problemas sociales y las situaciones que afectan a las comunidades.