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Superintendencia de Pensiones confirma repunte del multifondo E tras pérdidas

De acuerdo con los datos del organismo, el décimo mes de este 2026 cerró con rentabilidades reales negativas para los fondos Tipo A y B, que retrocedieron 0,30% y 0,03%, respectivamente. Por el contrario, los fondos Tipo C, D y E anotaron rentabilidades positivas en el período.

Patricia Schüller Gamboa
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Superintendencia de Pensiones confirma repunte del multifondo E tras pérdidas

La Superintendencia de Pensiones confirmó que los Fondos C, D y E obtuvieron ganancias en octubre. Esto después de los magros resultados obtenidos por estos dos últimos en septiembre pasado.

Estos multifondos remontaron las pérdidas gracias que la renta fija presentó una recuperación tanto en los mercados internacionales como en el mercado local.

Sin embargo, los multifondos A y B registraron un desempeño desfavorable de los mercados accionarios internacionales. Particularmente de las economías emergentes y de Asia, junto con la caída de la bolsa chilena.

De acuerdo con los datos de la Superintendencia, el décimo mes de este 2026 cerró con rentabilidades reales negativas para los fondos Tipo A y B, que retrocedieron 0,30% y 0,03%, respectivamente.

Por el contrario, los fondos Tipo C, D y E anotaron rentabilidades positivas en el período. Siendo el fondo E el que más avanzó, con un 3,16%, seguido por el D, que creció un 1,76%, y el C, que tuvo un incremento de 0,97%.

Con lo anterior, al 31 de octubre pasado los ahorros previsionales chilenos totalizaban activos por 5.603,14 millones de UF, equivalentes a US$ 232.693,97 millones. Esto, considerando el valor del dólar al mismo día 31 ($ 993,22).

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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