Chile empata sin goles con Paraguay en el Monumental

Chile igualó sin goles con Paraguay en un partido lamentable para la Roja en el Estadio Monumental. No hubo puntos demasiado altos en un compromiso perfectamente ganable, y que tuvo a los nuestros con un hombre más durante la mayoría del encuentro.

Se complican las posibilidades de volver a una cita mundialista y el público pidió la salida de Berizzo.



Brayan Cortés: Atentísimo para evitar el gol en lo que fue un peligroso tiro libre para la visita, conteniendo un remate fuerte direccionado a su cuerpo. Tuvo una que otra intervención de cara al final del partido, pero no fue exigido.



Paulo Díaz: Buena labor ofensiva del jugador de River Plate. Bien en el anticipo a la hora de ganar balones, y participó en jugadas interesantes hilvanadas por su sector. De lo más destacable del partido disputado en el estadio Monumental.



Gary Medel: Tras la expulsión de Robert Rojas, el partido se tornó mucho más sencillo para el “Pitbull” y su compañero en la zaga, que durante la primera mitad no lo pasaron muy bien con la dupla Sanabria-Ávalos. Sin problemas en los mano a mano.



Guillermo Maripán: Cometió una infracción que propició un tiro libre peligroso para los guaraníes, jugada que además lo dejó condicionado porque lo costó una tarjeta amarilla. Luego de que el rival quedara con 10, la labor se le facilitó enormemente.



Gabriel Suazo: Fue víctima de una tremenda falta por parte de Robert Rojas que terminó con el lateral derecho de Paraguay expulsado. En un partido apretado, quiso aportar en ofensiva, pero sus centros no tuvieron buen destino.



Erick Pulgar: Atento en el fondo para recuperar balones y ofrecer salida a los volantes ofensivos. Buen despliegue físico, aunque en algunas acciones ofensivas de Paraguay estuvo algo impreciso. Le falta rapidez en sus transiciones.



Rodrigo Echeverría: Tuvo un balón con ventaja en el área en la primera mitad, y prefirió tocar con Damián Pizarro en vez de rematar con él, teniendo buena posición. No se le vio tan aceitado como en partido anteriores, pero cumplió.



Víctor Dávila: Se le vio algo ansioso, poco fino. Perdió algunos balones que pudieron dejar a Paraguay con ventaja en carrera a campo rival. No fue un partido con cuentas alegres para el jugador del CSKA de Moscú.



Alexis Sánchez: Tuvo buenos momentos en su nueva posición, ubicándose más retrasado para generar fútbol, pero la poca capacidad resolutiva de nuestros delanteros hicieron que aquellas pelotas con ventaja quedaran en solo buenos pases.



Ben Brereton: Sigue mostrándose errático, poco habilidoso y con poca resolución en el último cuarto de cancha. Tuvo un cabezazo que pudo haber significado la apertura de la cuenta para Chile. En el segundo tiempo tampoco marcó diferencias.



Damián Pizarro: No le llegaron muchos balones con ventaja, por lo que no pudo hacer mucho para marcar la diferencia. Quiso bajar a colaborar, pero no tuvo intervención como nueve de área, su rol preponderante.



Alexander Aravena: Mucho más movedizo que Brereton por izquierda, y más incisivo. Tuvo acercamientos interesantes por su sector, pero que no terminaron en gol precisamente por el poco finiquito de los delanteros criollos, y el cierre de la zaga paraguaya.



Víctor Méndez: Estuvo más acertivo que Echeverría. Colaboró con la circulación del balón, pero no fue la solución para romper el cerrojo de los contrincantes. Fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Cubas.



Felipe Loyola: Fue menos que Paulo Díaz, ofensiva y defensivamente.



Maximiliano Guerrero: Entró muy ansioso, con ganas de querer marcar diferencias, pero no le alcanzó en un partido ingrato para Chile.