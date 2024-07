Chile Vamos se distancia de AC contra Boric tras advertencia de Arturo Squella

En Chile Vamos tomaron distancia de la advertencia que hizo el líder del Partido Republicano, Arturo Squella, sobre una posible Acusación Constitucional contra el Presidente Gabriel Boric por el veto que ingresará para restablecer multas a quienes no voten en las elecciones de octubre, exceptuando a migrantes habilitados para sufragar.



“En el Partido Republicano no descartamos utilizar todas las herramientas legales y constitucionales para impedir que el Gobierno siga jugando con el sistema electoral y la confianza de las instituciones”, dijo Squella en El Mercurio.



La jefa de diputados de RN, Ximena Ossandón, consultada por el diario sobre la advertencia de Squella, comentó que “Renovación Nacional es un partido maduro que conoce el rumbo que puede tomar el país con el uso abusivo de herramientas constitucionales”.



Agregó que “hay caminos institucionales que se pueden agotar antes, como el Tribunal Constitucional u otros, antes de tirar una bomba como es buscar despojar a un presidente democráticamente electo de su cargo”.



Postura similar a la manifestada por el timonel de la UDI, Javier Macaya, quien afirmó en Canal 13 que una acción de este tipo “enrarece el ambiente” y recordó que la semana pasada el Partido Social Cristiano anunció que impulsarán un libelo contra la ministra de Interior, Carolina Tohá, en el marco de la crisis de seguridad.



“Esta cuestión que hemos visto en el pasado, el festival de acusaciones constitucionales tampoco ha demostrado ser el camino. Yo esperaría hacer cambiar la opinión al Gobierno”, dijo el senador, subrayando que el Ejecutivo aun tiene tiempo para “enmendar el veto, para no afectar la democracia y no cambiar las reglas del juego a última hora”.



En Evópoli, el jefe de bancada, Jorge Guzmán, dijo que “defender la democracia también es ser responsables con la utilización de los instrumentos constitucionales y promover una acusación contra el Presidente es desestabilizar al país, en eso no estamos disponibles”.



En ese sector político, otros señalan que si se deben buscar responsables hay otros actores antes del Presidente, pero apostar por una acción así requeriría actuar de forma coordinada y seria, para no repetir anteriores derrotas al promover libelos contra ministros.