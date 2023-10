“Chile Vota en Contra” abrió comando en Tarapacá liderado por Hugo Gutiérrez

La campaña “Chile Vota en Contra” abrió comando en la Región de Tarapacá, liderada por el exconvencional comunista Hugo Gutiérrez.



En el Colegio de Profesores de Iquique se dio inicio al movimiento en la zona. Gutiérrez manifestó que “tenemos que aprovechar todos los medios alternativos para explicar a la ciudadanía esta mirada que tenemos como pueblo”.



“Pueblo que no fue parte de este proceso constituyente y que fue marginado, por eso debemos recurrir a los canales alternativos, para salir al paso de los matinales de la TV, de las redes sociales que van a estar hegemonizadas por el capital”, precisó.



Hasta ahora, “Chile Vota en Contra”, promovido por organizaciones sociales, sindicales, políticas, diputados, ex constituyentes e intelectuales que están en contra del actual proceso constitucional ha realizado diversas actividades en Santiago.



Además, convocaron a un acto para este próximo miércoles 18 de octubre en el frontis de la Biblioteca Nacional.



Previamente, desde el movimiento han expresado que están “en contra de una Constitución que no represente al pueblo, que no respete los derechos de las y los trabajadores, y que no garantice la dignidad de todos los ciudadanos en sus más sentidas demandas sociales”.