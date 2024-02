Christell confiesa si ha ganado dinero con su hit viral “Dubidubidu”: “La canción no me pertenece, pero…”

La exestrella de “Rojo”, Christell Rodríguez, estuvo invitada al reciente capítulo del podcast, “Con la ayuda de mis amikas”, espacio donde se refirió al éxito que ha logrado su canción “Dubidubidu”.

El hit de la cantante, el cual se lanzó en el año 2003, y que se ha vuelto viral en redes sociales, ha despertado una duda en particular luego de la repercusión que ha alcanzado, en torno a si Rodríguez gana o no dinero con la canción, algo que ella misma abordó en dicho podcast.

En su momento, Christell manifestó que podían usar la canción abiertamente, pero ahora mencionó que ya no es tan así, añadiendo que “no puedo hablar mucho”.

“No por temas malos, sino porque estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible, paso a pasito, muy en silencio. Entre comillas es similar (a lo que está haciendo Karen Paola que regrabó sus canciones), pero no del todo, porque en el caso de Karen son covers, con el ‘Chipi chipi’ es distinto, porque el autor es chileno, está vivo y logramos conectar con él, pero hay varios enredos”, expresó, según consignó La Cuarta.

Además, explicó que “estamos hablando de hace 21 años atrás y algunas personas que participaron no están en este mundo. Sin embargo, no todo es tristeza, la canción no me pertenece y es muy difícil que me pertenezca, la viral al menos, pero sí la puedo regrabar, sí gano dinero, pero no me voy a hacer multimillonaria ni nada por el estilo”.

En la misma línea, indicó que “en una entrevista con Japón me preguntaron si cambió mi vida”, y ella contestó que sí, aunque subrayó que “es nuevo estar haciendo una entrevista con Japón, es maravilloso, pero técnicamente en este momento no he visto ni un peso”.

“Estoy en conversaciones para ver lo que se puede hacer, lo más tranqui y piola posible. No me voy a quedar sentada haciendo nada, haré todo dentro de los medios que tengo, puedo vivir tranquila, pero sigo siendo artista independiente, he tratado de llevarlo lo más a tierra posible”, comentó.