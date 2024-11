Ciedess: Multifondos rentan positivamente en lo que va de noviembre

Un nuevo informe de la consultora Ciedess dado a conocer este miércoles dio cuenta que todos los multifondos rentaron de manera positiva en lo que va corrido de noviembre, siendo el A el que acumula una mayor ganancia con un 11% transcurrido el año en curso.



Los fondos de pensiones más riesgosos, A y B, registraron ganancias de 1,69% y 1,16% respectivamente en noviembre de 2024, mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presentó un alza de 0,36%. Los fondos más conservadores, D y E, obtuvieron retornos de 0,08% y 0,20% cada uno.



Ciedess informó que, en el balance anual de enero a noviembre de 2024, todos los multifondos de pensiones muestran resultados positivos. Los fondos A y B registraron ganancias de 11,03% y 9,03% respectivamente, el fondo C presentó un alza de 5,22%, y los fondos D y E obtuvieron retornos de 2,83% y 3,31% cada uno.



La rentabilidad de los fondos A y B se debe principalmente a las inversiones en instrumentos de renta variable, con retornos negativos en los principales índices internacionales (excepto Estados Unidos) y un alza del dólar de 3,28%. A nivel local, se registró un descenso del índice Ipsa.



En noviembre de 2024, destacaron eventos como la elección de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos, el fortalecimiento económico en ese país y nuevos máximos históricos en los índices bursátiles DJI y S&P500. Sin embargo, China no convenció con sus estímulos económicos y las tensiones entre Rusia y Ucrania aumentaron.



El desempeño de los fondos C, D y E se basó en las inversiones en títulos de deuda local y en instrumentos de renta fija extranjeros. A nivel externo, hubo un descenso en los activos de renta fija internacional con cobertura cambiaria, y a nivel local, una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija impactó positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital.