Marcel y aranceles de Trump: “Como Gobierno lamentamos profundamente estas medidas”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los aranceles que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Chile y a países de todo el mundo.

“Como Gobierno lamentamos profundamente estas medidas, particularmente el hecho de ser objeto de un arancel que no parece tener justificación. Estas obedecen a una visión del comercio mundial como un juego de suma cero, que Chile por cierto no comparte, ni menos le tocaba experimentar, considerando que las exportaciones han sido un motor importante del desarrollo de nuestra economía durante varias décadas”, comentó Marcel.



El presidente Trump anunció que aplicará aranceles del 10% a los productos importados desde Chile, esto se trata de la cifra mínima o base. Sin embargo, se excluye al cobre y a la madera.



“La exclusión del cobre y la madera se debe a que están en curso estas investigaciones especiales que se han hecho sobre la base de seguridad nacional. Son investigaciones que están en curso. Chile ha ingresado sus antecedentes a ese proceso”, explicó el ministro de Hacienda.



Según Marcel, “el primer impacto que estos aranceles van a tener va a ser sobre la economía de Estados Unidos. Las primeras estimaciones apuntan a que el nivel de precios en Estados Unidos se puede incrementar cerca de 1,5%”.



“Dado que el arancel es de 10%, Chile no va a perder competitividad respecto de otros países. De hecho, el que países competidores de Chile queden sujetos a un arancel mayor, nos puede permitir aumentar nuestra participación en las compras de Estados Unidos”, aseguró.



De todas maneras, Marcel confirmó que “la uva, el salmón, los arándanos son algunos de los productos que en principio estarían más afectados, podrían perder competitividad frente a competidores domésticos de Estados Unidos”.



“El Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Chile admite aplicación de aranceles en caso de seguridad nacional. Lo hecho está dentro de los márgenes, pero eso no quita pedir explicaciones”, precisó.



El ministro de Hacienda llamó a la calma y aclaró que “la familia chilena no tiene que temer por su bolsillo, va a bajar el dólar, podría bajar inflación (…) pero a largo plazo podría haber recesión”.



Añadió que “hoy se realizó una sesión extraordinaria del Consejo de Estabilidad Financiera para analizar el impacto de la medidas comerciales de Trump. Revisamos las respuestas de las entidades financieras a las medidas de Estados Unidos. Vamos a mantener durante los próximos días y semanas no solamente un monitoreo de lo que ocurre en los mercados, sino que también un diálogo con los actores del mercado”, acotó.



Tras ello, recalcó que de ahora en más debe existir un “proceso de diálogo” con Estados Unidos. “Para eso Chile tiene una ventaja muy importante, tiene la institucionalidad para hacerlo como parte del Tratado de Libre Comercio”, subrayó. “Otros países están buscando definir cuál es el tipo de gestiones que van a tener con Estados Unidos, con quién tiene que hablar, de qué tienen que hablar. En el caso de Chile eso está adecuadamente enmarcado en el TLC”, añadió.