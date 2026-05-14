Canciller asegura que reanudar relaciones consulares con Venezuela es “primera prioridad”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, aseguró que una de las prioridades del Gobierno es restablecer los servicios consulares con Venezuela.

En medio de su visita a Nueva Delhi, India, el canciller apuntó que la medida busca ayudar a cientos de miles de ciudadanos afectados por la ruptura diplomática entre ambos países.

“Hay más de 700 mil venezolanos viviendo hoy en Chile, alrededor de 25 mil chilenos viviendo en Venezuela y no tenemos relaciones consulares. La primera prioridad para nosotros es restablecer las relaciones consulares”, declaró en diálogo con Agencia EFE.

A la vez, precisó que “hemos iniciado conversaciones, me tocó estar con el canciller de Venezuela en la Celac”.

“Necesitamos normalizar la transferencia de información entre Chile y Venezuela para poder darle los servicios consulares a la gente que lo necesita”, añadió.

También, subrayó que cualquier diferencia interna debe resolverse mediante el sistema democrático. “Ojalá los venezolanos puedan avanzar en eso de acuerdo a sus propias normas y decisiones”, sostuvo.

Cabe recordar que los vínculos diplomáticos entre Chile y Venezuela se rompieron en 2024, luego de las elecciones presidenciales en este último país. Lo anterior, a raíz de que el Gobierno de Gabriel Boric cuestionó la transparencia de los comicios y denunció irregularidades.