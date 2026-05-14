Home Nacional "canciller asegura que reanudar relaciones consulares con venezuel..."

Canciller asegura que reanudar relaciones consulares con Venezuela es “primera prioridad”

Francisco Pérez Mackenna apuntó a resolver esta problemática, apuntado a que “hay más de 700 mil venezolanos viviendo hoy en Chile, alrededor de 25 mil chilenos viviendo en Venezuela y no tenemos relaciones consulares”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Canciller asegura que reanudar relaciones consulares con Venezuela es “primera prioridad”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, aseguró que una de las prioridades del Gobierno es restablecer los servicios consulares con Venezuela.

En medio de su visita a Nueva Delhi, India, el canciller apuntó que la medida busca ayudar a cientos de miles de ciudadanos afectados por la ruptura diplomática entre ambos países.

“Hay más de 700 mil venezolanos viviendo hoy en Chile, alrededor de 25 mil chilenos viviendo en Venezuela y no tenemos relaciones consulares. La primera prioridad para nosotros es restablecer las relaciones consulares”, declaró en diálogo con Agencia EFE

A la vez, precisó que “hemos iniciado conversaciones, me tocó estar con el canciller de Venezuela en la Celac”. 

“Necesitamos normalizar la transferencia de información entre Chile y Venezuela para poder darle los servicios consulares a la gente que lo necesita”, añadió. 

También, subrayó que cualquier diferencia interna debe resolverse mediante el sistema democrático. “Ojalá los venezolanos puedan avanzar en eso de acuerdo a sus propias normas y decisiones”, sostuvo.

Cabe recordar que los vínculos diplomáticos entre Chile y Venezuela se rompieron en 2024, luego de las elecciones presidenciales en este último país. Lo anterior, a raíz de que el Gobierno de Gabriel Boric cuestionó la transparencia de los comicios y denunció irregularidades.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Presidente Kast designó a Bernardo Fontaine como presi...

Según consignó Emol, la decisión se produce en medio de un momento clave para la cuprífera. Marcado por el desafío de recuperar producción, avanzar en sus proyectos estructurales y reforzar su gobierno corporativo. El Mandatario nombró a Luz Garnier Bulnes y Alejandro Canut de Bon como integrantes del directorio.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: descubre la fauna de la A...

La Antártica chilena es uno de los destinos más fascinantes dentro de los lugares turísticos en Chile, un territorio extremo donde la naturaleza sorprende con especies únicas adaptadas al frío y paisajes que parecen de otro planeta.

Leer mas
Nacional
Kast agradeció a los parlamentarios por aprobación del...

Desde planta Aguas CAP, en Caldera, el Mandatario desdramatizó las propuestas que no se aprobaron. “Eso requiere un análisis que tendremos que hacer como Gobierno, si insistir o no, pero siempre dentro del marco del diálogo y ver qué es lo mejor para Chile”. Fue consultado también por la expresión que utilizó para explicar por qué no se han concretado las expulsiones. Dijo que “quizás la palabra era hipérbole y no metáfora”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/