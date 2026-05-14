“Una pachotada”: Desbordes apunta contra subsecretario Silva por dichos sobre ampliación de Santiago 1

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, arremetió este jueves en contra del subsecretario de Justicia, Luis Silva, tras los dichos de este último sobre la eventual ampliación de la cárcel Santiago 1.

Previamente, en diálogo con La Tercera, Silva defendió el proyecto, señalando que “la ampliación de Santiago 1 representa una ventaja para los vecinos de la comuna”.

Desbordes rechaza ampliación

Bajo ese contexto, Desbordes, quien ha criticado abiertamente la iniciativa, cuestionó al subsecretario y manifestó su rechazo a la eventual ampliación.

“Lo que se va a hacer ahí es una cárcel nueva, no engañemos a la ciudadanía”, comentó el jefe comunal, según consignó Emol.

Asimismo, indicó que “cuando el subsecretario dice que van a poner 1.600 plazas para que quienes hoy estén hacinados en Santiago 1 se vayan a ese otro lugar y puedan llegar nuevos presos, él desconoce la historia del 100% de las cárceles de Chile”.

“Cuando usted hace 1.600 plazas en cuatro años más tiene 5 mil internos. Por lo tanto, yo que sí conozco del sistema, no puede decir que eso va a ser sólo para 1.600”, añadió.

En ese sentido, el alcalde dejó en claro que “me opongo, porque técnicamente no corresponde”.

Además, mencionó que “reunión con la autoridad no hemos tenido y es bien difícil tener, porque el subsecretario dice ‘hay que conversar, pero lo invito a la inauguración altiro’. Y la verdad es que hay una línea delgada entre la ironía y la pachotada”.

“Yo creo que lo que hizo el subsecretario fue una pachotada, no es una ironía, le faltó fineza. Por tanto, con ese tipo de actitudes no tengo nada que conversar con él”, sentenció.