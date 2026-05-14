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Vicepresidente de Azul Azul presentó amparo para declarar ilegal allanamiento a su sociedad Romántico Viajero SpA

La acción judicial de José Ramón Correa apunta al allanamiento e incautación de equipos en las oficinas de la mencionada sociedad, ubicadas en el Centro Deportivo Azul.

Leonardo Medina
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Vicepresidente de Azul Azul presentó amparo para declarar ilegal allanamiento a su sociedad Romántico Viajero SpA

El abogado y vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa, presentó un recurso de amparo que busca anular la incautación de documentos y aparatos tecnológicos de su sociedad, Romántico Viajero SpA.

La acción judicial de Correa apunta a la resolución del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco del Caso Sartor.

Esta última permitió una orden de entrada, registro e incautación en las dependencias de su sociedad, además de otras relacionadas con Michael Clark, expresidente de la concesionaria.

Correa considera que la diligencia fue ilegal y arbitraria. Asimismo, según informó Radio ADN, afirmó que la incautación amenaza su libertad personal y seguridad individual

“En ninguna parte de la descripción de los hechos señalados en la resolución judicial, se menciona a Romántico Viajero SpA ni a su representante legal”, indica el escrito, de acuerdo a la citada emisora.

Consignar que el caso indaga el presunto desvío de recursos de fondos administrados por Sartor hacia entidades vinculadas a sus dueños. Lo anterior presuntamente afectó el interés de los aportantes y facilitó operaciones financieras para el control de Azul Azul.

En tanto, Correa, con Romántico Viajero SpA, controla el 21% de las acciones de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

Source Texto: La Nación/Foto: La Tercera
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