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Desde octubre los dispositivos vendidos en Chile deberán usar cargador Tipo C

La publicación del reglamento de “Interoperabilidad Común entre Dispositivos Móviles de Información y Telecomunicaciones y sus Cargadores”, cumple con lo establecido en la Ley N°21.695. Esta encomendó al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo dictar la normativa específica que implementa la obligación de cargador universal.

Patricia Schüller Gamboa
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Desde octubre los dispositivos vendidos en Chile deberán usar cargador Tipo C

Este miércoles se publicó en el Diario Oficial el reglamento de “cargador universal”, con el cual Chile adopta el “USB tipo C” como puerto de carga común para 11 tipos de dispositivos electrónicos. Comenzando con los teléfonos móviles que se comercialicen a partir de octubre de este año.

La publicación del reglamento de “Interoperabilidad Común entre Dispositivos Móviles de Información y Telecomunicaciones y sus Cargadores”, cumple con lo establecido en la Ley N°21.695. Esta encomendó al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo dictar la normativa específica que implementa la obligación de cargador universal.

El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, destacó que “la medida busca alinear la regulación chilena con los estándares internacionales vigentes y permitirá a las personas usar un mismo cargador para distintos dispositivos. Contribuyendo al ahorro en los hogares y a la reducción de residuos electrónicos”.

Entrada en vigencia será gradual

La entrada en vigencia para las obligaciones será gradual. Empezará aplicándose desde octubre de 2026 a los nuevos teléfonos celulares que se comercialicen, y en octubre de 2028 para el resto de los dispositivos regulados. Tales como computadores portátiles, tablets, cámaras digitales, auriculares, videoconsolas portátiles, altavoces portátiles, lectores de libros electrónicos, teclados, ratones y sistemas portátiles de navegación.

La definición del USB tipo C como receptáculo de carga común se basa en las normas internacionales elaboradas por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Yes el mismo estándar que fue adoptado por la Unión Europea y utilizado actualmente por los principales fabricantes a nivel global.

Al replicar este estándar, Chile evita establecer requisitos técnicos distintos a los internacionales. Reduce los costos de adaptación y facilita la comercialización de productos que ya cumplen con esta norma en los principales mercados del mundo.

La normativa también incorpora obligaciones de información al consumidor. Los proveedores deberán informar, de manera previa a la compra y mediante pictogramas y etiquetas estandarizadas si el dispositivo incluye o no cargador; las capacidades de carga del equipo; y si el dispositivo admite carga rápida USB Power Delivery (USB PD).

“El reglamento no afecta a los dispositivos ya adquiridos por los consumidores, ni la posibilidad de seguir comercializando los cargadores que ya tienen. Las obligaciones recaen sobre los proveedores que comercialicen dispositivos nuevos, a partir de las fechas establecidas”, explicó Koehler.

Estas normas serán de acceso público para cualquier persona o empresa. El sitio web del Ministerio de Economía habilitará un acceso que redireccionará a la plataforma del INN, donde se alojan las normas.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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