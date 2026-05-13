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Senador Flores a Kast por expulsiones de migrantes: “No se gobierna con metáforas”

El parlamentario de la DC sostuvo que “no me sorprende lo que el Gobierno diga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir, no se gobierna con metáforas. Si era así por qué hizo toda una parafernalia anunciando una cuenta regresiva donde todos los días iba dando cuenta, hoy es el día 40, quedan 39 días, quedan 38 días para expulsar a los inmigrantes”.

Patricia Schüller Gamboa
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Senador Flores a Kast por expulsiones de migrantes: “No se gobierna con metáforas”

Tras las declaraciones del Presidente José Antonio Kast, que aseguró este miércoles que su promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares “el primer día” fue “una metáfora”, el senador Iván Flores (DC) manifestó su malestar apuntando a la inconsistencia entre lo prometido por el entonces candidato y la realidad.

El parlamentario remarcó que “no se gobierna con metáforas”.

“No me sorprende lo que el Gobierno diga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir. No se gobierna con metáforas. Si era así por qué hizo toda una parafernalia anunciando una cuenta regresiva donde todos los días iba dando cuenta. Hoy es el día 40, quedan 39 días, quedan 38 días para expulsar a los inmigrantes”, sostuvo.

El senador Flores añadió que “la única expulsión que ha habido en casi tres meses de gobierno, fue una expulsión que estaba preparada desde el año pasado. Y quedan todavía 36 a 38 mil personas que tienen orden de expulsión vigente y que no han sido expulsadas”.

Kast y su promesa de expulsar a los migrantes irregulares: Es “una metáfora”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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