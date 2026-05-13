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Tohá: “Kast no parecía refundacional y lo está siendo, Boric parecía y no fue”

La exministra del Interior, en entrevista con Radio Infinita, dijo que “lo que vemos es que apenas llegó a La Moneda, cada vez más, muestra unas cartas que dan cuenta de una ideología, que es la que siempre ha acompañado al Presidente Kast desde que está en política. Una ideología profundamente conservadora, también con una mirada de un tipo de liberalismo que ya en el mundo no se estila (…) no es en lo que hemos estado en todos estos años”.

Patricia Schüller Gamboa
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Tohá: “Kast no parecía refundacional y lo está siendo, Boric parecía y no fue”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, realizó una comparación entre el actual Gobierno y el anterior. Aseguró que la administración de Kast “no parecía refundacional y lo está siendo. Boric lo parecía y no lo fue”.

“Yo creo que la principal diferencia entre el actual Gobierno y el anterior es que el presidente Boric era un candidato que ofrecía un camino de una transformación muy estructural. Era su oferta y fue electo”. Dijo esto ante la consulta de las principales diferencias entre ambas administraciones, en entrevista con Radio Infinita.

Agregó que “una vez que estaba en el gobierno, a muy poco andar, incluso antes de que llegáramos nosotros, el clima del país cambió. Y el presidente Boric, una vez que asumió el gobierno, se moderó tremendamente”.

Tohá sostuvo que Kast “llegó a gobernar con una oferta más bien pragmática y de emergencia. De atender problemas de manera directa y sin un proyecto ideológico”.

“Muestra unas cartas que dan cuenta de una ideología”

“Lo que vemos es que apenas llegó a La Moneda, cada vez más, muestra unas cartas que dan cuenta de una ideología, que es la que siempre ha acompañado al Presidente Kast desde que está en política. Una ideología profundamente conservadora. También con una mirada de un tipo de liberalismo que ya en el mundo no se estila (…) no es en lo que hemos estado en todos estos años”, agregó la exministra.

“Esto es distinto a lo del presidente Boric; esto no parecía refundacional y lo está siendo. Boric parecía refundacional y no lo fue”, añadió.

“Se debe hacer una lectura de los últimos años y pensar en un proyecto hacia adelante”


Al ser consultada sobre la mejor manera de ser oposición aseguró que “se debe hacer una lectura de los últimos años y pensar en un proyecto hacia adelante. Más que quedarse en el día a día manifestando rechazo a ciertas iniciativas del Gobierno”.

“Pienso que es muy importante abrir mucho la cabeza respecto a qué proyecta uno para el futuro, no quedarse en el día a día (…)”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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