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Araos desmiente a ministra Lincolao: “La orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos”

El exsubsecretario de Ciencia, en un mensaje escrito entregado al periodista Daniel Matamala de CHV Noticias, remarcó: “Además, ¿por qué inventaría yo —o terceros— algo tan grotesco?”.

Patricia Schüller Gamboa
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Araos desmiente a ministra Lincolao: “La orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos”

El renunciado subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, confirmó que el principal motivo de su dimisión fue la orden de implementar un plan de reestructuración interna que contemplaba el despido masivo de funcionarios.

De acuerdo a trascendidos, la medida impulsada por la ministra Ximena Lincolao afectaba a cerca de 40 trabajadores de la cartera: un 30% de la dotación total del organismo.

Araos se habría negado a firmar los despidos y posteriormente renunció.

Según consignó Radio Cooperativa, en un mensaje escrito entregado al periodista Daniel Matamala de CHV Noticias, el exsubsecretario señaló que “la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos”.

“Además, ¿por qué inventaría yo —o terceros— algo tan grotesco?”, añadió.

Las declaraciones del infectólogo contradicen la versión oficial entregada por Lincolao, quien descartó la existencia de tal plan de despidos.

La secretaria de Estado dijo en Radio Infinita que “lo que se ha comentado en la prensa no es real. Son dos estilos diferentes de trabajo. Fue una decisión mutua (…) Nunca existió un 30%, lo que se dice… Eso es totalmente falso“.

En su mensaje a Matamala, Araos explicó que, si bien el plan de despidos fue el punto de quiebre, su salida responde a un desgaste mayor en la relación con la ministra Lincolao.

“¿Fue la única razón por la que renuncié? No, fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué vaso? Profundas diferencias de fondo y forma acerca de cómo enfrentar un mismo desafío”, aclaró, consignó Cooperativa.

Desde el entorno de Araos se ha señalado que las instrucciones emanadas desde el gabinete de la ministra carecían de sustento técnico y jurídico.

Subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, renunció por diferencias con la ministra Lincolao
Source TextO: La Nación/Foto: Ministerio de Ciencia
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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