Adiós a Telecanal: CNTV caduca todas sus concesiones digitales por no cumplir con normativa

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) resolvió por unanimidad caducar todas las concesiones de Telecanal, decretando así el fin definitivo de la señal. La medida se tomó tras constatar incumplimientos reiterados en la cobertura digital exigida por la Ley 20.750.

El plazo para migrar a televisión digital terrestre venció en abril de 2024, pero la señal no logró cumplir con las obligaciones técnicas. Además, tampoco puso en marcha su segunda señal asignada por concurso público en la Región Metropolitana, cuyo plazo había expirado en 2023.

Según explicó el CNTV en un comunicado, Canal Dos S.A. era titular de siete concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción de carácter digital en Arica, Antofagasta, Copiapó, Iquique, Chuquicamata, La Serena y Santiago.

Todas ellas fueron otorgadas producto de la migración de la tecnología analógica a digital. Sin embargo, nunca fueron activadas.

Ahora, luego de la notificación, el Consejo tendrá 30 días para convocar a un nuevo concurso público y reasignar las frecuencias.

“Esta medida asegura que el espectro radioeléctrico, en su condición de bien nacional de uso público, sea gestionado con la eficiencia técnica que la normativa exige para el beneficio de todos los ciudadanos”, comentó el CNTV.

Previamente, el canal ya arrastraba un historial de sanciones. Esto incluía “una sanción de amonestación en 2022 y una multa de 50 UTM en 2024 por las mismas causas”.

La polémica de Russia Today (RT)

Esto se suma a la polémica que generó la retransmisión de la programación del canal Russia Today (RT).

El CNTV constató que el canal “incumplió las instrucciones ordenadas por el órgano regulador tras la sanción por retransmisiones de señales de terceros”.

A la vez, el organismo le ordenó a Telecanal suspender la transmisión de sus señales por siete días. Sin embargo, la señal cumplió la sanción recién en abril pasado.

Si bien el CNTV consideró que la empresa incumplió las instrucciones ordenadas, optó por no aplicar nuevas multas por el caso de RT, ya que se dictó la caducidad total.