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Informan masiva pelea en liceo de Talcahuano: Hay 7 docentes heridos y 14 estudiantes detenidos

Según consignó Radio Cooperativa, lo ocurrido fue denunciado por la directora del establecimiento quien indicó a Carabineros que durante la mañana y luego de un partido de fútbol, un grupo de estudiantes de cuarto medio comenzó una riña.

Patricia Schüller Gamboa
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Informan masiva pelea en liceo de Talcahuano: Hay 7 docentes heridos y 14 estudiantes detenidos

Una masiva pelea se registró este martes en el Liceo La Asunción de Talcahuano, en la Región del Biobío. Quedaron múltiples estudiantes y docentes heridos.

La riña terminó con al menos siete docentes heridos y unos 14 estudiantes detenidos.

Según consignó Radio Cooperativa, lo ocurrido fue denunciado por la directora del establecimiento. Esta indicó a Carabineros que durante la mañana y luego de un partido de fútbol, un grupo de estudiantes de cuarto medio comenzó una pelea.

Los alumnos se agredieron con golpes de puño. Los inspectores y paradocentes del liceo intentaron separarlos, sin embargo, también resultaron heridos.

Los escolares detenidos fueron trasladados a constatar lesiones

Según el parte policial, se registraron un total de dos docentes y cinco paradocentes heridos. Mientras que contabilizaron tres estudiantes de 18 años, 10 jóvenes de 17 y una mujer de 18 que fueron detenidos producto de la gresca.

Todos los escolares detenidos fueron trasladados a constatar lesiones que, en principio, fueron calificadas como leves.

El plantel, a través de un comunicado dirigido a los apoderados, detalló que “durante el primer recreo de esta jornada, un grupo importante de estudiantes de cuarto medio participó de una pelea masiva”.

La misiva, firmada por el rector Cristián Acuña, añade que “frente a esta situación, el establecimiento activó de manera inmediata los protocolos internos correspondientes, separando a los estudiantes involucrados, brindando atención en enfermería a quienes presentaban lesiones visibles y realizando el procedimiento de constatación de lesiones junto a Carabineros de Chile”.

“Asimismo, lamentamos informar que algunos funcionarios del establecimiento también resultaron lesionados al intentar intervenir y resguardar la integridad física de los estudiantes involucrados”, precisó, consignó Cooperativa.

Respecto a la situación al interior del colegio, el liceo informó que “los cursos involucrados fueron separados, se restringieron algunos espacios de desplazamiento y permanencia de estudiantes y el resto de los cursos ha podido continuar sus actividades académicas de manera normal, procurando resguardar el adecuado funcionamiento de la jornada escolar”.

Sin embargo, el establecimiento solicitó a los apoderados retirar a los estudiantes de cuarto medio durante esta jornada como medida preventiva.

Source Texto: La Nación/Foto: Liceo la Asunción de Talcahuano
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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