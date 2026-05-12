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Evo Morales exige “proceso imparcial” luego de ser declarado en rebeldía por la justicia boliviana

El expresidente boliviano fue declarado en rebeldía al no presentarse ante el Tribunal Departamental de Tarija, en una causa en su contra por un presunto delito de trata de personas.

Leonardo Medina
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Evo Morales exige “proceso imparcial” luego de ser declarado en rebeldía por la justicia boliviana

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, pidió un proceso “imparcial” y “legal”, después de haber sido declarado en rebeldía por la justicia de su país. Lo anterior, tras no personarse ante el Tribunal Departamental de Tarija. 

Morales enfrenta una causa judicial por un presunto delito de trata de personas, relativo a una relación con una adolescente durante su etapa presidencial.

“No busco la impunidad”

“No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho procesal”, dijo el exmandatario en X. 

A la vez, indicó que “ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del debido proceso y la presunción de inocencia”.

En la misma línea, apuntó a que “nadie” sea “condenado” por “razones políticas”. Todo esto, con “acusaciones falsas y armadas con pruebas inventadas solo con el objetivo de aniquilar jurídica, moral y físicamente”.

“Si un juez o un tribunal permite que un juicio avance sin resolver los incidentes pendientes, corre el riesgo de que todo lo actuado sea nulo de pleno derecho”, señaló. 

También, expresó que en este caso la defensa puede “presentar acciones constitucionales y una denuncia penal por prevaricato contra los administradores de justicia”. 

Morales, que se encuentra refugiado en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, no ha acudido a ninguna de las citaciones. 

Asimismo, acusa a las autoridades, desde la etapa del expresidente Luis Arce, de supuestamente haber fabricado un caso en su contra.

Consignar que la acusación sostiene que Morales mantuvo en 2015 una relación con una joven de 16 años, con quien tuvo una hija en su etapa presidencial. 

Esta relación, según la denuncia, se prolongó desde 2006 hasta 2019, cuando salió del país, presionado por la oposición y una parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron su triunfo electoral.

Justicia de Bolivia declara en rebeldía a Evo Morales por no asistir a juicio por trata de personas
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: X
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