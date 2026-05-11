Home Nacional "diputado olivares reapareció en la cámara con un hematoma en el o..."

Diputado Olivares reapareció en la Cámara con un hematoma en el ojo derecho

El parlamentario se presentó con lentes oscuros, y tras sacárselos se le veía un hematoma bajo el ojo derecho. Hasta el momento no han sido individualizados los sujetos que habrían agredido a él y a su asesor.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Diputado Olivares reapareció en la Cámara con un hematoma en el ojo derecho

El diputado Javier Olivares (PDG) volvió durante la tarde de este lunes al Congreso, tras la agresión que sufrió el fin de semana durante la celebración del aniversario de un club deportivo de la ciudad Olmué.

El parlamentario se presentó con lentes oscuros, y tras sacárselos se le veía un hematoma bajo el ojo derecho. Hasta el momento no han sido individualizados los sujetos que habrían agredido a  él y a su asesor.

El Presidente José Antonio Kast expresó por medio de su cuenta de X: “La agresión al diputado Javier Olivares es inaceptable y espero que todos los actores políticos la condenen, sin ‘peros’ ni ambigüedades. Podemos tener miles de diferencias, pero la violencia jamás puede ser un método de acción política”.

En la misma publicación, el diputado escribió lo siguiente: “Muchas gracias, Su Excelencia. Chile podrá tener vastas diferencias en muchas materias, pero la violencia física jamás será una herramienta válida para la democracia. Ni para la convivencia entre quienes pensamos distinto”.

Source Texto: Aton/Foto; Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Mataron de un disparo en la cabeza a un hombre en la V...

El crimen ocurrió en calle Olivos, en cercanías de la Vega Central, donde la víctima fue interceptada por otro sujeto que le disparó en repetidas ocasiones. Falleció en el mismo lugar.

Leer mas
Nacional
Confech entrega carta al Mineduc por recortes en educa...

El texto señala que los representantes de la organización, que reúne a la mayoría de las federaciones de universitarios, sienten una “profunda preocupación, así como miles de estudiantes y sus familias, frente a los recortes presupuestarios propuestos para el sistema educativo público por parte del Ministerio de Educación”.

Leer mas
Nacional
Alcaldes de oposición llegaron con ataúd a La Moneda p...

Los jefes comunales entregaron una carta donde solicitaron aumentar los recursos destinados a los programas de Atención Primaria de Salud (APS). También, piden actualizar y transparentar el cálculo del per cápita y la composición de los recursos de la red de APS.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/