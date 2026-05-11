Diputado Olivares reapareció en la Cámara con un hematoma en el ojo derecho

El diputado Javier Olivares (PDG) volvió durante la tarde de este lunes al Congreso, tras la agresión que sufrió el fin de semana durante la celebración del aniversario de un club deportivo de la ciudad Olmué.



El parlamentario se presentó con lentes oscuros, y tras sacárselos se le veía un hematoma bajo el ojo derecho. Hasta el momento no han sido individualizados los sujetos que habrían agredido a él y a su asesor.



El Presidente José Antonio Kast expresó por medio de su cuenta de X: “La agresión al diputado Javier Olivares es inaceptable y espero que todos los actores políticos la condenen, sin ‘peros’ ni ambigüedades. Podemos tener miles de diferencias, pero la violencia jamás puede ser un método de acción política”.



En la misma publicación, el diputado escribió lo siguiente: “Muchas gracias, Su Excelencia. Chile podrá tener vastas diferencias en muchas materias, pero la violencia física jamás será una herramienta válida para la democracia. Ni para la convivencia entre quienes pensamos distinto”.