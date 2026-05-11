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Alcaldes de oposición llegaron con ataúd a La Moneda para impedir recortes en Salud

Los jefes comunales entregaron una carta donde solicitaron aumentar los recursos destinados a los programas de Atención Primaria de Salud (APS). También, piden actualizar y transparentar el cálculo del per cápita y la composición de los recursos de la red de APS.

Patricia Schüller Gamboa
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Alcaldes de oposición llegaron con ataúd a La Moneda para impedir recortes en Salud

Alcaldes de oposición de la Región Metropolitana llegaron con un ataúd a La Moneda para entregar una carta en rechazo a los recortes en salud pública.

En la misiva, los jefes comunales solicitaron aumentar los recursos destinados a los programas de Atención Primaria de Salud (APS). También pidieron actualizar y transparentar el cálculo del per cápita y la composición de los recursos de la red de APS.

Plantearon asimismo detener la reducción de programas como los PRAPS. Fortalecer la capacidad operativa de la APS y revisar las medidas asociadas a la universalización de la salud.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, señaló que buscan que “no se desfinancie el área de salud. Que no se descontinúen los programas que hoy día se están evaluando descontinuar que son más de 20 programas”.

Añadió que esperan “que se nos escuche la voz de los alcaldes y alcaldesas en nuestro barrios y territorios, y que se aumente el per cápita porque tampoco nos alcanza. Y necesitamos que exista mayor financiamiento a la salud primaria en nuestros territorios”.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, dijo que “el día de hoy vinimos un grupo de alcaldes a expresar nuestra molestia y preocupación. Estamos como municipios bien asfixiados con lo que está pasando en torno a la salud”.

“Se les está cargando mucho la mata, a las municipalidades, que somos la primera puerta con el ciudadano de pie. Hoy día la crisis la están pagando los más vulnerables. ¿Y cómo la están pagando los más vulnerables? Cuando se recortan programas, como el programa Más Adultos Mayores, cuando se recortan los programas de salud mental, cuando anuncian, por ejemplo, una rebaja del 3% y nos dejan a todos expectantes”, recalcó.

El jefe comunal expresó que “es muy importante que el Estado cumpla su rol anticíclico de anteponerse a las crisis, de poder subvencionar esto, porque no podemos seguir permitiendo que hoy día los trabajadores paguen esta crisis”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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